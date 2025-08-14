Clima en Huancavelica, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 14 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Huancavelica hoy, jueves, 14 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
ACOBAMBA - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
19ºC
3ºC
Cielo nublado entre cielo cubierto durante el día con lluvia ligera.
viernes, 15 de agosto
20ºC
3ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial durante el día.
COLCABAMBA - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
15ºC
8ºC
Cielo nublado entre cielo cubierto durante el día con tendencia a lluvia ligera.
viernes, 15 de agosto
16ºC
8ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia ligera.
CUSICANCHA - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
17ºC
6ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial a cielo nublado por la tarde.
viernes, 15 de agosto
18ºC
5ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.
HUACHOS - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
21ºC
8ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.
viernes, 15 de agosto
22ºC
8ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a lluvia ligera.
HUANCAVELICA - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
15ºC
3ºC
Cielo nublado entre cielo cubierto durante el día con tendencia a lluvia ligera.
viernes, 15 de agosto
16ºC
2ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial durante el día.
LIRCAY - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
17ºC
3ºC
Cielo nublado entre cielo cubierto durante el día con lluvia.
viernes, 15 de agosto
18ºC
2ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial durante el día.
PAMPAS - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
16ºC
2ºC
Cielo nublado entre cielo cubierto durante el día con tendencia a lluvia ligera.
viernes, 15 de agosto
17ºC
1ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia ligera.
PAUCARBAMBA - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
16ºC
4ºC
Cielo nublado entre cielo cubierto durante el día con tendencia a lluvia ligera.
viernes, 15 de agosto
17ºC
4ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia ligera.
SANTIAGO DE CHOCORVOS - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
20ºC
12ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial a cielo nublado por la tarde con lluvia ligera.
viernes, 15 de agosto
21ºC
10ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a lluvia ligera.
TAMBO - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
16ºC
5ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial a cielo nublado por la tarde.
viernes, 15 de agosto
17ºC
4ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.