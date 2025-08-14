Clima en Cajamarca, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 14 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Cajamarca hoy, jueves, 14 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
BAMBAMARCA - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
23ºC
9ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con lluvia por la tarde.
viernes, 15 de agosto
23ºC
9ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con viento moderado y lluvia por la tarde.
CAJABAMBA - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
22ºC
12ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.
viernes, 15 de agosto
22ºC
11ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
CAJAMARCA - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
20ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía ; cielo nublado por la tarde con lluvia ligera.
viernes, 15 de agosto
21ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde y cielo nublado por la noche con tendencia a lluvia ligera.
CELENDIN - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
19ºC
10ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a lluvia ligera.
viernes, 15 de agosto
19ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana ; cielo nublado parcial a cielo nublado por la tarde y por la noche.
CHANCAY BAÑOS - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
32ºC
13ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con lluvia por la tarde.
viernes, 15 de agosto
32ºC
13ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con viento moderado y lluvia por la tarde.
CHILETE - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
32ºC
19ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde con tendencia a lluvia ligera.
viernes, 15 de agosto
30ºC
18ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde y cielo nublado por la noche.
CHIRINOS - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
22ºC
12ºC
Cielo nublado parcial durante el día con lluvia por la tarde.
viernes, 15 de agosto
22ºC
12ºC
Cielo nublado parcial durante el día con lluvia por la tarde.
CHOTA - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
27ºC
8ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con lluvia por la tarde.
viernes, 15 de agosto
27ºC
8ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con viento moderado y lluvia por la tarde.
CONTUMAZÁ - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
21ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
viernes, 15 de agosto
20ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
COSPAN - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
21ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.
viernes, 15 de agosto
21ºC
11ºC
Cielo despejado por la mañana ; cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la tarde y por la noche.
CUTERVO - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
19ºC
7ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con lluvia por la tarde.
viernes, 15 de agosto
19ºC
7ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con viento moderado y lluvia por la tarde.
ENCAÑADA - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
18ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a lluvia ligera.
viernes, 15 de agosto
19ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde y por la noche.
GRANJA PORCÓN - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
16ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con lluvia ligera.
viernes, 15 de agosto
16ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial y cielo nublado por la tarde con tendencia a lluvia ligera.
JAEN - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
30ºC
14ºC
Cielo nublado parcial durante el día con lluvia por la tarde.
viernes, 15 de agosto
30ºC
14ºC
Cielo nublado parcial durante el día con lluvia por la tarde.
LLAMA - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
29ºC
10ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con lluvia por la tarde.
viernes, 15 de agosto
29ºC
10ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con viento moderado y lluvia por la tarde.
SAN BENITO - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
27ºC
16ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.
viernes, 15 de agosto
26ºC
15ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas por la mañana y por la tarde ; cielo nublado parcial por la noche.
SAN IGNACIO - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
25ºC
15ºC
Cielo nublado parcial durante el día con lluvia por la tarde.
viernes, 15 de agosto
25ºC
15ºC
Cielo nublado parcial durante el día con lluvia por la tarde.
SAN MIGUEL DE PALLAQUES - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
19ºC
11ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con lluvia ligera.
viernes, 15 de agosto
19ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana ; cielo nublado parcial variando a cielo nublado por la tarde y por la noche con tendencia a lluvia ligera.