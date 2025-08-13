Clima en Pasco, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 13 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Pasco hoy, miércoles, 13 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
CERRO DE PASCO - PASCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
13ºC
0ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día variando a cielo nublado parcial al atardecer.
jueves, 14 de agosto
11ºC
2ºC
Cielo nublado entre cielo cubierto durante el día con chubascos.
OXAPAMPA - PASCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
24ºC
14ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo nublado parcial al atardecer.
jueves, 14 de agosto
20ºC
12ºC
Cielo nublado entre cielo cubierto durante el día con lluvia.
POZUZO - PASCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
29ºC
20ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial al atardecer.
jueves, 14 de agosto
27ºC
18ºC
Cielo nublado entre cielo cubierto durante el día con chubascos.
YANAHUANCA - PASCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
21ºC
7ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 14 de agosto
19ºC
9ºC
Cielo nublado entre cielo cubierto durante el día con chubascos.