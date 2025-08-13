Clima en Madre de Dios, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 13 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Madre de Dios hoy, miércoles, 13 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
IÑAPARI - MADRE DE DIOS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
32ºC
17ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
jueves, 14 de agosto
29ºC
16ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a descenso de temperatura diurna.
PUERTO MALDONADO - MADRE DE DIOS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
31ºC
19ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial durante el día.
jueves, 14 de agosto
28ºC
18ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia y descenso de temperatura diurna.
SALVACION - MADRE DE DIOS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
28ºC
20ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con tendencia a lluvia por la noche.
jueves, 14 de agosto
24ºC
19ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con tendencia a lluvia y descenso de temperatura diurna.