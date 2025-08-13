Clima en Loreto, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 13 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Loreto hoy, miércoles, 13 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
- Vía Expresa Sur, la millonaria obra de López Aliaga con sanción del MTC que quedaría inconclusa por falta de estudios
- Gremios convocan paro de transportistas el 21 de agosto: “(Queremos) exigir garantías para nuestras vidas”
Clima en Loreto, vía Senamhi HOY, 13 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
ANGAMOS - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 14 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo nublado parcial con chubascos moderados por la tarde.
CABALLOCOCHA - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
jueves, 14 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo nublado parcial con chubascos por la tarde.
CONTAMANA - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
35ºC
22ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 14 de agosto
30ºC
20ºC
Cielo nublado con chubascos moderados durante el día.
EL ESTRECHO - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
jueves, 14 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo nublado parcial con chubascos moderados por la tarde.
IQUITOS - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 14 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo nublado parcial con chubascos moderados por la tarde.
JENARO HERRERA - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 14 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo nublado parcial con chubascos moderados por la tarde.
LAGUNAS - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 14 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo nublado parcial con chubascos por la tarde.
MAZÁN - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 14 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo nublado parcial con chubascos moderados por la tarde.
NAUTA - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 14 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo nublado parcial con chubascos moderados por la tarde.
PEBAS - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
jueves, 14 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo nublado parcial con chubascos por la tarde.
REQUENA - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 14 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo nublado parcial con chubascos moderados por la tarde.
SAN LORENZO - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 14 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo nublado parcial con chubascos por la tarde.
SANTA CLOTILDE - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 14 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo nublado parcial con chubascos moderados por la tarde.
SANTA ROSA - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
jueves, 14 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo nublado parcial con chubascos por la tarde.
STA. RITA DE CASTILLA - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 14 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo nublado parcial con chubascos moderados por la tarde.
TAMSHIYACU - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 14 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo nublado parcial con chubascos moderados por la tarde.
YURIMAGUAS - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 14 de agosto
32ºC
22ºC
Cielo nublado con chubascos moderados durante el día.