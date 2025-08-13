Clima en Ayacucho, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 13 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Ayacucho hoy, miércoles, 13 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
- Vía Expresa Sur, la millonaria obra de López Aliaga con sanción del MTC que quedaría inconclusa por falta de estudios
- Gremios convocan paro de transportistas el 21 de agosto: “(Queremos) exigir garantías para nuestras vidas”
Clima en Ayacucho, vía Senamhi HOY, 13 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
ANCO - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
18ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 14 de agosto
15ºC
8ºC
Cielo nublado entre cielo cubierto durante el día con chubascos.
AYACUCHO - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
21ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 14 de agosto
19ºC
9ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a chubascos.
CORACORA - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
20ºC
3ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde con incremento de temperatura diurna.
jueves, 14 de agosto
18ºC
4ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial a cielo nublado por la tarde.
HUAC-HUAS - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
18ºC
6ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde con incremento de temperatura diurna.
jueves, 14 de agosto
17ºC
6ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
HUANCAPI - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
22ºC
5ºC
Cielo despejado durante el día.
jueves, 14 de agosto
19ºC
7ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a lluvia ligera.
HUANTA - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
27ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 14 de agosto
25ºC
9ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a lluvia ligera.
PAUCARAY - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
25ºC
5ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde con incremento de temperatura diurna.
jueves, 14 de agosto
24ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo cubierto por la tarde con lluvia.
PAUZA - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
24ºC
7ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde.
jueves, 14 de agosto
23ºC
7ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
PUQUIO - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
22ºC
2ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde con incremento de temperatura diurna.
jueves, 14 de agosto
20ºC
3ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
VILCASHUAMÁN - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
19ºC
1ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 14 de agosto
18ºC
2ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a lluvia ligera.