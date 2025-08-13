Clima en Apurímac, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 13 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Apurímac hoy, miércoles, 13 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
- Docentes rendirán dos pruebas en octubre: una será para ascensos y otra para nombramientos en Cetpros
- ATU destruye más de 200 vehículos informales de alto riesgo: acumulaban S/24 millones en multas
Clima en Apurímac, vía Senamhi HOY, 13 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
ABANCAY - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
25ºC
7ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 14 de agosto
26ºC
6ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a lluvia.
ANDAHUAYLAS - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
22ºC
5ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 14 de agosto
23ºC
4ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a lluvia.
ANTABAMBA - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
21ºC
-3ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna y lluvia ligera.
jueves, 14 de agosto
22ºC
-2ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
CHALHUANCA - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
31ºC
4ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna y lluvia ligera.
jueves, 14 de agosto
31ºC
5ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
CURPAHUASI - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
20ºC
2ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna y lluvia ligera.
jueves, 14 de agosto
20ºC
3ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a lluvia.
TAMBOBAMBA - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
21ºC
6ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna y lluvia ligera.
jueves, 14 de agosto
23ºC
2ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a lluvia.