Clima en Apurímac, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 13 de agosto

Revisa AQUÍ el clima de Apurímac hoy, miércoles, 13 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

ABANCAY - APURIMAC

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
25ºC
7ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 14 de agosto
26ºC
6ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a lluvia.

ANDAHUAYLAS - APURIMAC

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
22ºC
5ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 14 de agosto
23ºC
4ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a lluvia.

ANTABAMBA - APURIMAC

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
21ºC
-3ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna y lluvia ligera.
jueves, 14 de agosto
22ºC
-2ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.

CHALHUANCA - APURIMAC

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
31ºC
4ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna y lluvia ligera.
jueves, 14 de agosto
31ºC
5ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.

CURPAHUASI - APURIMAC

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
20ºC
2ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna y lluvia ligera.
jueves, 14 de agosto
20ºC
3ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a lluvia.

TAMBOBAMBA - APURIMAC

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
21ºC
6ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna y lluvia ligera.
jueves, 14 de agosto
23ºC
2ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a lluvia.
