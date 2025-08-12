Clima en Tacna, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 12 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Tacna hoy, martes, 12 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
ALTO PERÚ - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
15ºC
-11ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas.
miércoles, 13 de agosto
15ºC
-11ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas.
CANDARAVE - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
19ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día.
miércoles, 13 de agosto
18ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día.
CHILUYO - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
16ºC
-16ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas.
miércoles, 13 de agosto
16ºC
-17ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas.
ILABAYA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
28ºC
12ºC
Cielo despejado durante el día ; incremento de temperatura diurna.
miércoles, 13 de agosto
27ºC
12ºC
Cielo despejado durante el día.
ITE - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
19ºC
10ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado ; cielo nublado parcial por la tarde.
miércoles, 13 de agosto
19ºC
11ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado ; cielo nublado parcial por la tarde.
LA YARADA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
21ºC
11ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas ; cielo nublado parcial por la tarde.
miércoles, 13 de agosto
22ºC
11ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas ; cielo nublado parcial por la tarde.
LOCUMBA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
20ºC
10ºC
Cielo despejado durante el día.
miércoles, 13 de agosto
22ºC
9ºC
Cielo despejado durante el día.
PACHIA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
24ºC
12ºC
Cielo despejado durante el día.
miércoles, 13 de agosto
24ºC
12ºC
Cielo despejado durante el día.
PALCA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
22ºC
10ºC
Cielo despejado durante el día ; incremento de temperatura diurna.
miércoles, 13 de agosto
21ºC
10ºC
Cielo despejado durante el día.
SAMA GRANDE - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
21ºC
9ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día ; neblina.
miércoles, 13 de agosto
22ºC
9ºC
Cielo despejado durante el día.
TACNA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
19ºC
10ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día ; neblina.
miércoles, 13 de agosto
20ºC
9ºC
Cielo despejado durante el día.
TARATA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
22ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día.
miércoles, 13 de agosto
21ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día.
VILACOTA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
11ºC
-11ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas.
miércoles, 13 de agosto
12ºC
-11ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde ; heladas.