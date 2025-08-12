HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

Clima en Puno, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 12 de agosto

Revisa AQUÍ el clima de Puno hoy, martes, 12 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Clima en Puno, vía Senamhi HOY, 12 de agosto
Clima en Puno, vía Senamhi HOY, 12 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi

ANANEA - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
14ºC
-12ºC
Cielo despejado al atardecer variando a cielo nublado durante el día.
miércoles, 13 de agosto
14ºC
-12ºC
Cielo despejado durante el día.

AYAVIRI - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
20ºC
-10ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo con nubes dispersas.
miércoles, 13 de agosto
20ºC
-10ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo con nubes dispersas.

AZANGARO - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
20ºC
-7ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo con nubes dispersas.
miércoles, 13 de agosto
20ºC
-7ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo con nubes dispersas.

CABANILLAS - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
20ºC
1ºC
Cielo despejado en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado durante el día.
miércoles, 13 de agosto
20ºC
1ºC
Cielo despejado durante el día.

CRUCERO - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
16ºC
-10ºC
Cielo despejado al atardecer variando a cielo nublado al atardecer.
miércoles, 13 de agosto
16ºC
-10ºC
Cielo despejado durante el día.

DESAGUADERO - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
14ºC
-4ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día.
miércoles, 13 de agosto
14ºC
-4ºC
Cielo despejado durante el día.

HUANCANE - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
17ºC
-6ºC
Cielo despejado durante el día.
miércoles, 13 de agosto
17ºC
-6ºC
Cielo despejado durante el día.

ILAVE - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
16ºC
-4ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día.
miércoles, 13 de agosto
16ºC
-4ºC
Cielo despejado durante el día.

JULI - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
15ºC
-2ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día.
miércoles, 13 de agosto
15ºC
-2ºC
Cielo despejado durante el día.

JULIACA - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
19ºC
-11ºC
Cielo despejado en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado durante el día.
miércoles, 13 de agosto
19ºC
-11ºC
Cielo despejado durante el día.

LAMPA - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
20ºC
-11ºC
Cielo despejado en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado durante el día.
miércoles, 13 de agosto
20ºC
-11ºC
Cielo despejado durante el día.

LARAQUERI - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
18ºC
-11ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
miércoles, 13 de agosto
18ºC
-11ºC
Cielo despejado durante el día.

MACUSANI - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
16ºC
-12ºC
Cielo nublado durante el día con cielo despejado en las primeras horas de la mañana.
miércoles, 13 de agosto
16ºC
-12ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo nublado parcial.

MAZOCRUZ - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
18ºC
-18ºC
Cielo despejado durante el día.
miércoles, 13 de agosto
18ºC
-18ºC
Cielo despejado durante el día.

MOHO - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
16ºC
-4ºC
Cielo despejado durante el día.
miércoles, 13 de agosto
16ºC
-4ºC
Cielo despejado durante el día.

PISACOMA - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
18ºC
-7ºC
Cielo despejado durante el día.
miércoles, 13 de agosto
18ºC
-7ºC
Cielo despejado durante el día.

PUNO - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
17ºC
-1ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado durante el día.
miércoles, 13 de agosto
17ºC
-1ºC
Cielo despejado durante el día.

PUTINA - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
19ºC
-8ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo con nubes dispersas.
miércoles, 13 de agosto
19ºC
-8ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo con nubes dispersas.

SAN GABÁN - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
30ºC
12ºC
Cielo nublado durante el día variando a llovizna al atardecer.
miércoles, 13 de agosto
30ºC
12ºC
En las primeras horas de la mañana neblina variando a cielo nublado parcial con lluvia al atardecer.

SAN JUAN DEL ORO - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
24ºC
18ºC
Cielo nublado durante el día variando a llovizna al atardecer.
miércoles, 13 de agosto
24ºC
18ºC
En las primeras horas de la mañana neblina variando a cielo nublado parcial con lluvia al atardecer.

YUNGUYO - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
14ºC
-2ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día.
miércoles, 13 de agosto
14ºC
-2ºC
Cielo despejado durante el día.
Notas relacionadas
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Vía Expresa Sur, la millonaria obra de López Aliaga con sanción del MTC que quedaría inconclusa por falta de estudios

Vía Expresa Sur, la millonaria obra de López Aliaga con sanción del MTC que quedaría inconclusa por falta de estudios

LEER MÁS
Asesinan a puñaladas a hombre al interior de su hogar en Magdalena del Mar

Asesinan a puñaladas a hombre al interior de su hogar en Magdalena del Mar

LEER MÁS
Policías de Arequipa fingen ser censistas para capturar a menor acusado de abuso sexual de niña: víctima murió

Policías de Arequipa fingen ser censistas para capturar a menor acusado de abuso sexual de niña: víctima murió

LEER MÁS
Adulta mayor muere atropellada por patrullero de serenazgo tras cruzar la calle en SJL

Adulta mayor muere atropellada por patrullero de serenazgo tras cruzar la calle en SJL

LEER MÁS
Así avanzan las obras del bypass aéreo de S/100 millones que conectará Lima y Chosica: tendrá 3 niveles y agilizaría el tránsito

Así avanzan las obras del bypass aéreo de S/100 millones que conectará Lima y Chosica: tendrá 3 niveles y agilizaría el tránsito

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Martín Vizcarra llega a Santa Rosa con Perú Primero, pese a estar inhabilitado para postular a las Elecciones

Cierran Panamericana Norte por incendio de enorme tráiler a la altura del km 97.5 en Chancay

Juan Reynoso tajante tras derrota de Melgar ante Sporting Cristal que alarga crisis del Dominó en el Clausura: "Seguro todo cambiará"

Sociedad

Cierran Panamericana Norte por incendio de enorme tráiler a la altura del km 97.5 en Chancay

Conductores invaden vía del Metropolitano por falta de sanciones efectivas: "La multa es solo S/72"

¿Qué necesitas para el Examen de Admisión UNI 2025-2? Documentos obligatorios y objetos prohibidos

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Martín Vizcarra llega a Santa Rosa con Perú Primero, pese a estar inhabilitado para postular a las Elecciones

PPC, Unidad y Paz y Peruanos Unidos apuestan por Chiabra para la presidencia con la Alianza Unidad Nacional

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota