Clima en Puno, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 12 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Puno hoy, martes, 12 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
- Docentes rendirán dos pruebas en octubre: una será para ascensos y otra para nombramientos en Cetpros
- ATU destruye más de 200 vehículos informales de alto riesgo: acumulaban S/24 millones en multas
Clima en Puno, vía Senamhi HOY, 12 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
ANANEA - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
14ºC
-12ºC
Cielo despejado al atardecer variando a cielo nublado durante el día.
miércoles, 13 de agosto
14ºC
-12ºC
Cielo despejado durante el día.
AYAVIRI - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
20ºC
-10ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo con nubes dispersas.
miércoles, 13 de agosto
20ºC
-10ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo con nubes dispersas.
AZANGARO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
20ºC
-7ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo con nubes dispersas.
miércoles, 13 de agosto
20ºC
-7ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo con nubes dispersas.
CABANILLAS - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
20ºC
1ºC
Cielo despejado en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado durante el día.
miércoles, 13 de agosto
20ºC
1ºC
Cielo despejado durante el día.
CRUCERO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
16ºC
-10ºC
Cielo despejado al atardecer variando a cielo nublado al atardecer.
miércoles, 13 de agosto
16ºC
-10ºC
Cielo despejado durante el día.
DESAGUADERO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
14ºC
-4ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día.
miércoles, 13 de agosto
14ºC
-4ºC
Cielo despejado durante el día.
HUANCANE - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
17ºC
-6ºC
Cielo despejado durante el día.
miércoles, 13 de agosto
17ºC
-6ºC
Cielo despejado durante el día.
ILAVE - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
16ºC
-4ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día.
miércoles, 13 de agosto
16ºC
-4ºC
Cielo despejado durante el día.
JULI - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
15ºC
-2ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día.
miércoles, 13 de agosto
15ºC
-2ºC
Cielo despejado durante el día.
JULIACA - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
19ºC
-11ºC
Cielo despejado en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado durante el día.
miércoles, 13 de agosto
19ºC
-11ºC
Cielo despejado durante el día.
LAMPA - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
20ºC
-11ºC
Cielo despejado en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado durante el día.
miércoles, 13 de agosto
20ºC
-11ºC
Cielo despejado durante el día.
LARAQUERI - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
18ºC
-11ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
miércoles, 13 de agosto
18ºC
-11ºC
Cielo despejado durante el día.
MACUSANI - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
16ºC
-12ºC
Cielo nublado durante el día con cielo despejado en las primeras horas de la mañana.
miércoles, 13 de agosto
16ºC
-12ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo nublado parcial.
MAZOCRUZ - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
18ºC
-18ºC
Cielo despejado durante el día.
miércoles, 13 de agosto
18ºC
-18ºC
Cielo despejado durante el día.
MOHO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
16ºC
-4ºC
Cielo despejado durante el día.
miércoles, 13 de agosto
16ºC
-4ºC
Cielo despejado durante el día.
PISACOMA - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
18ºC
-7ºC
Cielo despejado durante el día.
miércoles, 13 de agosto
18ºC
-7ºC
Cielo despejado durante el día.
PUNO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
17ºC
-1ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado durante el día.
miércoles, 13 de agosto
17ºC
-1ºC
Cielo despejado durante el día.
PUTINA - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
19ºC
-8ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo con nubes dispersas.
miércoles, 13 de agosto
19ºC
-8ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo con nubes dispersas.
SAN GABÁN - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
30ºC
12ºC
Cielo nublado durante el día variando a llovizna al atardecer.
miércoles, 13 de agosto
30ºC
12ºC
En las primeras horas de la mañana neblina variando a cielo nublado parcial con lluvia al atardecer.
SAN JUAN DEL ORO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
24ºC
18ºC
Cielo nublado durante el día variando a llovizna al atardecer.
miércoles, 13 de agosto
24ºC
18ºC
En las primeras horas de la mañana neblina variando a cielo nublado parcial con lluvia al atardecer.
YUNGUYO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
14ºC
-2ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día.
miércoles, 13 de agosto
14ºC
-2ºC
Cielo despejado durante el día.