Clima en Piura, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 12 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Piura hoy, martes, 12 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
Clima en Piura, vía Senamhi HOY, 12 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
AYABACA - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
21ºC
10ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y por la tarde con viento moderado.
miércoles, 13 de agosto
22ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado por la tarde.
CHALACO - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
20ºC
10ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y por la tarde.
miércoles, 13 de agosto
20ºC
9ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y por la tarde.
CHULUCANAS - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
32ºC
16ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas con brillo solar hacia el mediodía y por la tarde.
miércoles, 13 de agosto
32ºC
16ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas con brillo solar hacia el mediodía y por la tarde.
EL ALTO - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
25ºC
18ºC
Cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana con brillo solar hacia el mediodía y por la tarde.
miércoles, 13 de agosto
26ºC
17ºC
Cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana con brillo solar hacia el mediodía y por la tarde.
HUANCABAMBA - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
22ºC
14ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y por la tarde con viento moderado.
miércoles, 13 de agosto
24ºC
14ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado por la tarde.
HUARMACA - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
21ºC
11ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y por la tarde con viento moderado.
miércoles, 13 de agosto
20ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial y por la tarde.
LANCONES - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
30ºC
17ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas con brillo solar hacia el mediodía y por la tarde.
miércoles, 13 de agosto
31ºC
18ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas con brillo solar hacia el mediodía y por la tarde.
MALACASI - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
32ºC
17ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas con brillo solar hacia el mediodía y por la tarde.
miércoles, 13 de agosto
32ºC
16ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas con brillo solar hacia el mediodía y por la tarde.
PAITA - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
26ºC
17ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas con brillo solar hacia el mediodía y por la tarde.
miércoles, 13 de agosto
27ºC
17ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas con brillo solar hacia el mediodía y por la tarde.
PIURA - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
28ºC
18ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas con brillo solar hacia el mediodía y por la tarde.
miércoles, 13 de agosto
29ºC
18ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas con brillo solar hacia el mediodía y por la tarde.
SALALA - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
16ºC
7ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y por la tarde con viento moderado.
miércoles, 13 de agosto
18ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía y por la tarde.
SECHURA - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
26ºC
17ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas con brillo solar hacia el mediodía y por la tarde.
miércoles, 13 de agosto
26ºC
17ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas con brillo solar hacia el mediodía y por la tarde.
SULLANA - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
30ºC
17ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas con brillo solar hacia el mediodía y por la tarde.
miércoles, 13 de agosto
31ºC
18ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas con brillo solar hacia el mediodía y por la tarde.
TALARA - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
25ºC
17ºC
Cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana con brillo solar hacia el mediodía y por la tarde.
miércoles, 13 de agosto
26ºC
17ºC
Cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana con brillo solar hacia el mediodía y por la tarde.