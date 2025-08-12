Clima en Pasco, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 12 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Pasco hoy, martes, 12 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
CERRO DE PASCO - PASCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
14ºC
1ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
miércoles, 13 de agosto
13ºC
0ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día variando a cielo nublado parcial al atardecer.
OXAPAMPA - PASCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
25ºC
13ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
miércoles, 13 de agosto
24ºC
14ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo nublado parcial al atardecer.
POZUZO - PASCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
29ºC
20ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
miércoles, 13 de agosto
29ºC
20ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial al atardecer.
YANAHUANCA - PASCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
22ºC
8ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
miércoles, 13 de agosto
21ºC
7ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.