Clima en Moquegua, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 12 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Moquegua hoy, martes, 12 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
CARUMAS - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
21ºC
5ºC
Cielo despejado durante el día.
miércoles, 13 de agosto
21ºC
5ºC
Cielo despejado durante el día.
ICHUÑA - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
20ºC
0ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas.
miércoles, 13 de agosto
20ºC
-1ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde ; heladas.
ILO - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
19ºC
16ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado ; cielo nublado parcial por la tarde.
miércoles, 13 de agosto
19ºC
16ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado ; cielo nublado parcial por la tarde.
MOQUEGUA - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
29ºC
12ºC
Cielo despejado durante el día.
miércoles, 13 de agosto
29ºC
12ºC
Cielo despejado durante el día.
OMATE - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
26ºC
3ºC
Cielo despejado durante el día.
miércoles, 13 de agosto
26ºC
3ºC
Cielo despejado durante el día.
PUQUINA - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
22ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día.
miércoles, 13 de agosto
21ºC
7ºC
Cielo despejado durante el día.
UBINAS - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
19ºC
0ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas.
miércoles, 13 de agosto
20ºC
-1ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde ; heladas.