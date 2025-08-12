Clima en Madre de Dios, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 12 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Madre de Dios hoy, martes, 12 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
- Docentes rendirán dos pruebas en octubre: una será para ascensos y otra para nombramientos en Cetpros
- ATU destruye más de 200 vehículos informales de alto riesgo: acumulaban S/24 millones en multas
Clima en Madre de Dios, vía Senamhi HOY, 12 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
IÑAPARI - MADRE DE DIOS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
29ºC
17ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
miércoles, 13 de agosto
31ºC
18ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
PUERTO MALDONADO - MADRE DE DIOS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
29ºC
19ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial durante el día.
miércoles, 13 de agosto
31ºC
20ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial durante el día.
SALVACION - MADRE DE DIOS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
24ºC
18ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con tendencia a lluvia ligera.
miércoles, 13 de agosto
26ºC
19ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con tendencia a lluvia.