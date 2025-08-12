Clima en La Libertad, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 12 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de La Libertad hoy, martes, 12 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
Clima en La Libertad, vía Senamhi HOY, 12 de agosto
CACHICADAN - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
21ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día , cielo nublado parcial por la tarde y cielo nublado parcial por la noche.
miércoles, 13 de agosto
22ºC
6ºC
Cielo nublado parcial por la mañana , cielo con nubes dispersas por la tarde y cielo nublado por la noche.
CALLANCAS - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
26ºC
16ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde y cielo nublado por la mañana con lluvia ligera.
miércoles, 13 de agosto
27ºC
15ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia ligera por la tarde.
CASA GRANDE - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
25ºC
15ºC
Cielo cubierto con llovizna ligera en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado durante el día.
miércoles, 13 de agosto
26ºC
14ºC
Cielo cubierto a cielo con nubes dispersas durante el día , cielo nublado parcial por la tarde y cielo con nubes dispersas por la noche.
CASCAS - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
23ºC
16ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana , cielo nublado parcial por la tarde y cielo nublado por la noche con lluvia ligera.
miércoles, 13 de agosto
23ºC
16ºC
Cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana , cielo nublado parcial a cielo despejado al atardecer.
CHAO - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
22ºC
14ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde y cielo nublado por la noche.
miércoles, 13 de agosto
23ºC
15ºC
Cielo cubierto por la mañana , cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y cielo nublado parcial por la tarde.
CHEPEN - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
25ºC
16ºC
Llovizna ligera con cielo cubierto en las primeras horas de la mañana , cielo nublado parcial durante el día y cielo nublado por la noche.
miércoles, 13 de agosto
26ºC
15ºC
Cielo cubierto variando a cielo con nubes dispersas durante el día , cielo nublado parcial por la tarde y cielo con nubes dispersas por la noche.
HUAMACHUCO - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
21ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde y cielo nublado por la noche.
miércoles, 13 de agosto
22ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día , cielo nublado parcial por la tarde y cielo nublado por la noche con tendencia a lluvia ligera.
QUIRUVILCA - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
13ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde con lluvia ligera.
miércoles, 13 de agosto
14ºC
4ºC
Cielo nublado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y cielo nublado parcial por la tarde con tendencia a lluvia ligera.
SALPO - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
15ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde y cielo nublado por la noche con lluvia ligera.
miércoles, 13 de agosto
16ºC
6ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia ligera por la tarde.
TRUJILLO - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
22ºC
16ºC
Cielo cubierto con tendencia a llovizna ligera por la mañana ; cielo nublado hacia el mediodía variando a cielo nublado parcial por la tarde.
miércoles, 13 de agosto
22ºC
16ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
USQUIL - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
23ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde y cielo nublado por la noche con lluvia ligera.
miércoles, 13 de agosto
22ºC
6ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia ligera por la tarde.
VIRÚ - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
22ºC
15ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día variando a cielo nublado parcial por la tarde y cielo nublado por la noche.
miércoles, 13 de agosto
23ºC
16ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y cielo nublado por la tarde.