Clima en Junín, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 12 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Junín hoy, martes, 12 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
HUANCAYO - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
21ºC
5ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna.
miércoles, 13 de agosto
21ºC
4ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas al atardecer.
HUASAHUASI - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
22ºC
10ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna.
miércoles, 13 de agosto
22ºC
9ºC
Cielo despejado con tendencia a incremento de temperatura diurna variando a cielo nublado parcial al atardecer.
JAUJA - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
23ºC
3ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna.
miércoles, 13 de agosto
23ºC
2ºC
Cielo despejado con tendencia a incremento de temperatura diurna variando a cielo con nubes dispersas al atardecer.
JUNIN - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
14ºC
-1ºC
Cielo despejado con incremento de temperatura diurna variando a cielo con nubes dispersas al atardecer.
miércoles, 13 de agosto
14ºC
0ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la tarde.
LA OROYA - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
18ºC
1ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
miércoles, 13 de agosto
18ºC
0ºC
Cielo despejado con incremento de temperatura diurna variando a cielo nublado parcial al atardecer.
PICHANAKI - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
32ºC
19ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
miércoles, 13 de agosto
31ºC
20ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la tarde.
SATIPO - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
31ºC
18ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
miércoles, 13 de agosto
32ºC
18ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial al atardecer.
STA. ROSA DE OCOPA - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
22ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna.
miércoles, 13 de agosto
22ºC
1ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna.
TARMA - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
21ºC
4ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna.
miércoles, 13 de agosto
20ºC
5ºC
Cielo despejado con tendencia a incremento de temperatura diurna variando a cielo nublado parcial al atardecer.
YANACANCHA - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
17ºC
-8ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
miércoles, 13 de agosto
17ºC
-9ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.