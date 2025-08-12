HOYSuscripcion LR Focus

Clima en Ica, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 12 de agosto

Revisa AQUÍ el clima de Ica hoy, martes, 12 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Clima en Ica, vía Senamhi HOY, 12 de agosto
Clima en Ica, vía Senamhi HOY, 12 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi

BERNALES - ICA

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
21ºC
11ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo despejado hacia el mediodía y por la tarde.
miércoles, 13 de agosto
23ºC
11ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.

CHINCHA - ICA

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
20ºC
16ºC
Cielo cubierto con neblina por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde con tendencia a llovizna hacia la madrugada y en las primeras horas de la mañana.
miércoles, 13 de agosto
22ºC
15ºC
Cielo cubierto con neblina por la mañana variando a cielo despejado hacia el mediodía y por la tarde con tendencia a llovizna en las primeras horas de la mañana.

HUANCANO - ICA

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
28ºC
14ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde con incremento de temperatura diurna.
miércoles, 13 de agosto
27ºC
13ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde.

ICA - ICA

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
28ºC
11ºC
Cielo cubierto con neblina en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado por la mañana y por la tarde.
miércoles, 13 de agosto
29ºC
11ºC
Cielo cubierto con neblina en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado por la mañana y por la tarde.

NAZCA - ICA

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
29ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado por la mañana y por la tarde.
miércoles, 13 de agosto
30ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado por la mañana y por la tarde con incremento de temperatura diurna.

OCUCAJE - ICA

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
29ºC
11ºC
Cielo cubierto con neblina en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado por la mañana y por la tarde.
miércoles, 13 de agosto
30ºC
12ºC
Cielo cubierto con neblina en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado por la mañana y por la tarde.

PALPA - ICA

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
29ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado por la mañana y por la tarde.
miércoles, 13 de agosto
30ºC
9ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde con incremento de temperatura diurna.

PISCO - ICA

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
19ºC
13ºC
Cielo cubierto con neblina por la mañana variando a cielo despejado hacia el mediodía con tendencia a llovizna en las primeras horas de la mañana.
miércoles, 13 de agosto
20ºC
12ºC
Cielo cubierto con neblina por la mañana variando a cielo despejado hacia el mediodía con tendencia a llovizna en las primeras horas de la mañana.

SAN JUAN DE YANAC - ICA

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
21ºC
11ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde.
miércoles, 13 de agosto
20ºC
10ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde.

SAN PEDRO DE HUACARPANA - ICA

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
14ºC
3ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde.
miércoles, 13 de agosto
14ºC
1ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde.
