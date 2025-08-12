Clima en Cusco, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 12 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Cusco hoy, martes, 12 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
ACOMAYO - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
23ºC
0ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas variando a durante el día con tendencia a ráfagas de viento.
miércoles, 13 de agosto
24ºC
0ºC
Cielo con nubes dispersas con lluvia ligera variando a cielo despejado durante el día.
ANTA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
23ºC
-2ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
miércoles, 13 de agosto
24ºC
-3ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
CALCA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
25ºC
6ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
miércoles, 13 de agosto
26ºC
5ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a lluvia ligera.
CUSCO - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
23ºC
0ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas variando a durante el día con tendencia a lluvia ligera.
miércoles, 13 de agosto
24ºC
0ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas variando a durante el día con tendencia a lluvia ligera.
HIDROELÉCTRICA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
23ºC
13ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas con tendencia a lluvia ligera.
miércoles, 13 de agosto
24ºC
12ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas.
HUAYLLABAMBA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
19ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial con tendencia a lluvia ligera.
miércoles, 13 de agosto
21ºC
4ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas.
MACHU PICCHU - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
22ºC
8ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas con tendencia a lluvia ligera.
miércoles, 13 de agosto
23ºC
7ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas.
PACAYMAYO - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
19ºC
1ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial con tendencia a lluvia ligera.
miércoles, 13 de agosto
20ºC
0ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas.
PARURO - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
26ºC
2ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas variando a durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
miércoles, 13 de agosto
27ºC
1ºC
Cielo con nubes dispersas con lluvia ligera variando a cielo despejado durante el día.
PAUCARTAMBO - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
21ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día con tendencia a ráfagas de viento.
miércoles, 13 de agosto
23ºC
2ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día con tendencia a lluvia ligera.
PISAC - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
23ºC
2ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con tendencia a ráfagas de viento.
miércoles, 13 de agosto
24ºC
1ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con tendencia a lluvia ligera.
POMACANCHI - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
20ºC
-2ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a ráfagas de viento.
miércoles, 13 de agosto
21ºC
-2ºC
Cielo con nubes dispersas con lluvia ligera variando a cielo despejado durante el día.
QORIHUAYRACHINA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
22ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial con tendencia a lluvia ligera.
miércoles, 13 de agosto
24ºC
8ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas.
QUILLABAMBA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
30ºC
18ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial con tendencia a lluvia.
miércoles, 13 de agosto
31ºC
19ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial con tendencia a lluvia.
QUIMBIRI - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
30ºC
22ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial con lluvia durante el día.
miércoles, 13 de agosto
31ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial con lluvia ligera durante el día.
QUINCEMIL - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
22ºC
16ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia.
miércoles, 13 de agosto
22ºC
17ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia.
SANTA TERESA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
26ºC
15ºC
Cielo nublado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas con tendencia a lluvia ligera.
miércoles, 13 de agosto
27ºC
14ºC
Cielo nublado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas.
SANTO TOMÁS - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
25ºC
-3ºC
Cielo con nubes dispersas con lluvia ligera con tendencia a cielo despejado durante el día.
miércoles, 13 de agosto
26ºC
-6ºC
Cielo con nubes dispersas con lluvia ligera con tendencia a cielo despejado durante el día.
SICUANI - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
22ºC
-3ºC
Cielo con nubes dispersas con lluvia ligera variando a cielo despejado durante el día.
miércoles, 13 de agosto
22ºC
-3ºC
Cielo con nubes dispersas con lluvia ligera variando a cielo despejado durante el día.
SORAYPAMPA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
17ºC
0ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a lluvia ligera.
miércoles, 13 de agosto
18ºC
-1ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
URUBAMBA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
24ºC
5ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas con tendencia a lluvia ligera.
miércoles, 13 de agosto
24ºC
4ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
YAURI-ESPINAR - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
17ºC
-3ºC
Cielo con nubes dispersas con lluvia ligera variando a cielo despejado durante el día.
miércoles, 13 de agosto
18ºC
-12ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.