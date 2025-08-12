Clima en Cajamarca, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 12 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Cajamarca hoy, martes, 12 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
BAMBAMARCA - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
23ºC
9ºC
Cielo nublado parcial durante el día con ráfagas de viento a cielo nublado por la noche.
miércoles, 13 de agosto
23ºC
9ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento a cielo nublado parcial al atardecer.
CAJABAMBA - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
25ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana ; cielo nublado parcial a cielo nublado por la tarde.
miércoles, 13 de agosto
24ºC
8ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.
CAJAMARCA - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
23ºC
7ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a lluvia ligera.
miércoles, 13 de agosto
21ºC
5ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía ; cielo nublado por la tarde con lluvia ligera.
CELENDIN - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
22ºC
9ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a lluvia ligera.
miércoles, 13 de agosto
21ºC
7ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a lluvia ligera.
CHANCAY BAÑOS - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
32ºC
13ºC
Cielo nublado parcial durante el día con ráfagas de viento a cielo nublado por la noche.
miércoles, 13 de agosto
32ºC
13ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento a cielo nublado parcial al atardecer.
CHILETE - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
32ºC
18ºC
Cielo despejado por la mañana ; cielo con nubes dispersas a cielo nublado parcial por la tarde.
miércoles, 13 de agosto
32ºC
17ºC
Cielo despejado por la mañana ; cielo nublado parcial a cielo nublado parcial por la tarde.
CHIRINOS - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
22ºC
12ºC
Cielo nublado parcial durante el día con ráfagas de viento a cielo nublado por la noche.
miércoles, 13 de agosto
22ºC
12ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día a cielo nublado parcial por la noche.
CHOTA - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
27ºC
8ºC
Cielo nublado parcial durante el día con ráfagas de viento a cielo nublado por la noche.
miércoles, 13 de agosto
27ºC
8ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento a cielo nublado parcial al atardecer.
CONTUMAZÁ - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
21ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado al atardecer.
miércoles, 13 de agosto
20ºC
7ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado por la tarde y por la noche con tendencia a lluvia ligera.
COSPAN - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
22ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.
miércoles, 13 de agosto
21ºC
9ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con lluvia ligera.
CUTERVO - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
19ºC
7ºC
Cielo nublado parcial durante el día con ráfagas de viento a cielo nublado por la noche.
miércoles, 13 de agosto
19ºC
7ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento a cielo nublado parcial al atardecer.
ENCAÑADA - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
21ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a lluvia ligera.
miércoles, 13 de agosto
20ºC
2ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a lluvia ligera.
GRANJA PORCÓN - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
18ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con ráfagas de viento y lluvia ligera.
miércoles, 13 de agosto
17ºC
2ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con lluvia ligera.
JAEN - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
30ºC
14ºC
Cielo nublado parcial durante el día con ráfagas de viento a cielo nublado por la noche.
miércoles, 13 de agosto
30ºC
14ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día a cielo nublado parcial por la noche.
LLAMA - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
29ºC
10ºC
Cielo nublado parcial durante el día con ráfagas de viento a cielo nublado por la noche.
miércoles, 13 de agosto
29ºC
10ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento a cielo nublado parcial al atardecer.
SAN BENITO - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
26ºC
16ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
miércoles, 13 de agosto
26ºC
15ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado al atardecer.
SAN IGNACIO - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
25ºC
15ºC
Cielo nublado parcial durante el día a cielo nublado por la noche.
miércoles, 13 de agosto
25ºC
15ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día a cielo nublado parcial por la noche.
SAN MIGUEL DE PALLAQUES - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
20ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con lluvia ligera.
miércoles, 13 de agosto
19ºC
8ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con lluvia ligera.