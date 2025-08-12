HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

Clima en Cajamarca, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 12 de agosto

Revisa AQUÍ el clima de Cajamarca hoy, martes, 12 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Clima en Cajamarca, vía Senamhi HOY, 12 de agosto
Clima en Cajamarca, vía Senamhi HOY, 12 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi

BAMBAMARCA - CAJAMARCA

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
23ºC
9ºC
Cielo nublado parcial durante el día con ráfagas de viento a cielo nublado por la noche.
miércoles, 13 de agosto
23ºC
9ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento a cielo nublado parcial al atardecer.

CAJABAMBA - CAJAMARCA

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
25ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana ; cielo nublado parcial a cielo nublado por la tarde.
miércoles, 13 de agosto
24ºC
8ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.

CAJAMARCA - CAJAMARCA

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
23ºC
7ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a lluvia ligera.
miércoles, 13 de agosto
21ºC
5ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía ; cielo nublado por la tarde con lluvia ligera.

CELENDIN - CAJAMARCA

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
22ºC
9ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a lluvia ligera.
miércoles, 13 de agosto
21ºC
7ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a lluvia ligera.

CHANCAY BAÑOS - CAJAMARCA

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
32ºC
13ºC
Cielo nublado parcial durante el día con ráfagas de viento a cielo nublado por la noche.
miércoles, 13 de agosto
32ºC
13ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento a cielo nublado parcial al atardecer.

CHILETE - CAJAMARCA

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
32ºC
18ºC
Cielo despejado por la mañana ; cielo con nubes dispersas a cielo nublado parcial por la tarde.
miércoles, 13 de agosto
32ºC
17ºC
Cielo despejado por la mañana ; cielo nublado parcial a cielo nublado parcial por la tarde.

CHIRINOS - CAJAMARCA

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
22ºC
12ºC
Cielo nublado parcial durante el día con ráfagas de viento a cielo nublado por la noche.
miércoles, 13 de agosto
22ºC
12ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día a cielo nublado parcial por la noche.

CHOTA - CAJAMARCA

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
27ºC
8ºC
Cielo nublado parcial durante el día con ráfagas de viento a cielo nublado por la noche.
miércoles, 13 de agosto
27ºC
8ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento a cielo nublado parcial al atardecer.

CONTUMAZÁ - CAJAMARCA

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
21ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado al atardecer.
miércoles, 13 de agosto
20ºC
7ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado por la tarde y por la noche con tendencia a lluvia ligera.

COSPAN - CAJAMARCA

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
22ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.
miércoles, 13 de agosto
21ºC
9ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con lluvia ligera.

CUTERVO - CAJAMARCA

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
19ºC
7ºC
Cielo nublado parcial durante el día con ráfagas de viento a cielo nublado por la noche.
miércoles, 13 de agosto
19ºC
7ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento a cielo nublado parcial al atardecer.

ENCAÑADA - CAJAMARCA

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
21ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a lluvia ligera.
miércoles, 13 de agosto
20ºC
2ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a lluvia ligera.

GRANJA PORCÓN - CAJAMARCA

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
18ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con ráfagas de viento y lluvia ligera.
miércoles, 13 de agosto
17ºC
2ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con lluvia ligera.

JAEN - CAJAMARCA

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
30ºC
14ºC
Cielo nublado parcial durante el día con ráfagas de viento a cielo nublado por la noche.
miércoles, 13 de agosto
30ºC
14ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día a cielo nublado parcial por la noche.

LLAMA - CAJAMARCA

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
29ºC
10ºC
Cielo nublado parcial durante el día con ráfagas de viento a cielo nublado por la noche.
miércoles, 13 de agosto
29ºC
10ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento a cielo nublado parcial al atardecer.

SAN BENITO - CAJAMARCA

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
26ºC
16ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
miércoles, 13 de agosto
26ºC
15ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado al atardecer.

SAN IGNACIO - CAJAMARCA

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
25ºC
15ºC
Cielo nublado parcial durante el día a cielo nublado por la noche.
miércoles, 13 de agosto
25ºC
15ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día a cielo nublado parcial por la noche.

SAN MIGUEL DE PALLAQUES - CAJAMARCA

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
20ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con lluvia ligera.
miércoles, 13 de agosto
19ºC
8ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con lluvia ligera.
Notas relacionadas
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Vía Expresa Sur, la millonaria obra de López Aliaga con sanción del MTC que quedaría inconclusa por falta de estudios

Vía Expresa Sur, la millonaria obra de López Aliaga con sanción del MTC que quedaría inconclusa por falta de estudios

LEER MÁS
Asesinan a puñaladas a hombre al interior de su hogar en Magdalena del Mar

Asesinan a puñaladas a hombre al interior de su hogar en Magdalena del Mar

LEER MÁS
Policías de Arequipa fingen ser censistas para capturar a menor acusado de abuso sexual de niña: víctima murió

Policías de Arequipa fingen ser censistas para capturar a menor acusado de abuso sexual de niña: víctima murió

LEER MÁS
Adulta mayor muere atropellada por patrullero de serenazgo tras cruzar la calle en SJL

Adulta mayor muere atropellada por patrullero de serenazgo tras cruzar la calle en SJL

LEER MÁS
Así avanzan las obras del bypass aéreo de S/100 millones que conectará Lima y Chosica: tendrá 3 niveles y agilizaría el tránsito

Así avanzan las obras del bypass aéreo de S/100 millones que conectará Lima y Chosica: tendrá 3 niveles y agilizaría el tránsito

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

LEER MÁS

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Emelec vs Deportivo Cuenca por LigaPro EN VIVO: juegan HOY en el estadio George Capwell

Gasolina subsidiada en Venezuela: este es el cronograma para surtir combustible a tu vehículo hasta el lunes 18 de agosto 2025

¿Cuál es el exorbitante precio que habría pagado Cristiano Ronaldo por el anillo de compromiso para Georgina Rodríguez?

Sociedad

Roban más de 25.000 soles en joyas de oro de puesto de mercado Central de Chiclayo: ladrones amarraron a vigilantes

Cierran Panamericana Norte por incendio de enorme tráiler a la altura del km 97.5 en Chancay

Minedu anuncia exámenes de admisión 2025 - II en estos institutos públicos gratuitos en Lima: requisitos y fechas oficiales

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

Transportistas fluviales ofendidos tras hallazgo de bandera de Colombia en isla Chinería

Cancillería rechaza colocación de bandera de Colombia: "No contribuyen a la histórica convivencia armónica y pacífica"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota