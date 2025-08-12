HOYSuscripcion LR Focus

Clima en Arequipa, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 12 de agosto

Revisa AQUÍ el clima de Arequipa hoy, martes, 12 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Clima en Arequipa, vía Senamhi HOY, 12 de agosto
Clima en Arequipa, vía Senamhi HOY, 12 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi

APLAO - AREQUIPA

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
25ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna.
miércoles, 13 de agosto
26ºC
7ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna.

AREQUIPA - AREQUIPA

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
24ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día.
miércoles, 13 de agosto
23ºC
7ºC
Cielo despejado durante el día.

ATICO - AREQUIPA

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
18ºC
14ºC
Cielo cubierto durante el día con viento ligero.
miércoles, 13 de agosto
18ºC
14ºC
Cielo cubierto durante el día con viento ligero.

CABANACONDE - AREQUIPA

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
20ºC
4ºC
Cielo nublado parcial durante el día.
miércoles, 13 de agosto
20ºC
5ºC
Cielo nublado parcial durante el día.

CAMANA - AREQUIPA

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
19ºC
14ºC
Cielo cubierto durante el día.
miércoles, 13 de agosto
19ºC
14ºC
Cielo cubierto durante el día.

CARAVELI - AREQUIPA

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
27ºC
10ºC
Cielo despejado durante el día con viento ligero.
miércoles, 13 de agosto
27ºC
11ºC
Cielo despejado durante el día con viento ligero.

CAYLLOMA - AREQUIPA

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
18ºC
0ºC
Cielo despejado con descenso de temperatura nocturna.
miércoles, 13 de agosto
18ºC
0ºC
Cielo despejado con descenso de temperatura nocturna.

CHAPARRA - AREQUIPA

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
25ºC
10ºC
Cielo despejado durante el día.
miércoles, 13 de agosto
25ºC
10ºC
Cielo despejado durante el día.

CHIGUATA - AREQUIPA

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
19ºC
6ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna.
miércoles, 13 de agosto
19ºC
6ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna.

CHIVAY - AREQUIPA

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
17ºC
-1ºC
Cielo despejado durante el día y descenso de temperatura nocturna.
miércoles, 13 de agosto
18ºC
-2ºC
Cielo despejado durante el día y descenso de temperatura nocturna.

CHUQUIBAMBA - AREQUIPA

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
18ºC
5ºC
Cielo despejado con descenso de temperatura nocturna.
miércoles, 13 de agosto
18ºC
4ºC
Cielo despejado con descenso de temperatura nocturna.

COTAHUASI - AREQUIPA

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
22ºC
2ºC
Cielo despejado con descenso de temperatura nocturna.
miércoles, 13 de agosto
22ºC
2ºC
Cielo despejado con descenso de temperatura nocturna.

HUANCA - AREQUIPA

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
18ºC
5ºC
Cielo despejado con descenso de temperatura nocturna.
miércoles, 13 de agosto
18ºC
6ºC
Cielo despejado con descenso de temperatura nocturna.

IMATA - AREQUIPA

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
13ºC
-11ºC
Cielo despejado con descenso de temperatura nocturna.
miércoles, 13 de agosto
13ºC
-10ºC
Cielo despejado con descenso de temperatura nocturna.

LA JOYA - AREQUIPA

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
27ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día.
miércoles, 13 de agosto
27ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día.

LOMAS - AREQUIPA

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
18ºC
13ºC
Cielo cubierto variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
miércoles, 13 de agosto
17ºC
13ºC
Cielo cubierto variando a cielo con nubes dispersas durante el día.

MAJES - AREQUIPA

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
26ºC
9ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna.
miércoles, 13 de agosto
25ºC
9ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna.

MOLLENDO - AREQUIPA

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
18ºC
14ºC
Cielo cubierto durante el día.
miércoles, 13 de agosto
19ºC
14ºC
Cielo cubierto durante el día.

ORCOPAMPA - AREQUIPA

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
17ºC
0ºC
Cielo despejado con descenso de temperatura nocturna.
miércoles, 13 de agosto
17ºC
-1ºC
Cielo despejado con descenso de temperatura nocturna.

SIBAYO - AREQUIPA

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
17ºC
-2ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna.
miércoles, 13 de agosto
18ºC
-2ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna.
