HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

Clima en Apurímac, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 12 de agosto

Revisa AQUÍ el clima de Apurímac hoy, martes, 12 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Clima en Apurímac, vía Senamhi HOY, 12 de agosto
Clima en Apurímac, vía Senamhi HOY, 12 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi

ABANCAY - APURIMAC

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
23ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
miércoles, 13 de agosto
23ºC
5ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día.

ANDAHUAYLAS - APURIMAC

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
21ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas con lluvia ligera en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado.
miércoles, 13 de agosto
23ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día.

ANTABAMBA - APURIMAC

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
21ºC
-1ºC
Cielo con nubes dispersas con lluvia ligera variando a cielo despejado durante el día.
miércoles, 13 de agosto
22ºC
-4ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.

CHALHUANCA - APURIMAC

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
31ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas con lluvia ligera variando a cielo despejado durante el día.
miércoles, 13 de agosto
32ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas con lluvia ligera variando a cielo despejado durante el día con tendencia a descenso de temperatura diurna.

CURPAHUASI - APURIMAC

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
20ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas con lluvia ligera variando a cielo despejado durante el día.
miércoles, 13 de agosto
21ºC
0ºC
Cielo con nubes dispersas con lluvia ligera variando a cielo despejado durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.

TAMBOBAMBA - APURIMAC

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
22ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas con lluvia ligera variando a cielo despejado durante el día.
miércoles, 13 de agosto
23ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas con lluvia ligera variando a cielo despejado durante el día.
Notas relacionadas
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Vía Expresa Sur, la millonaria obra de López Aliaga con sanción del MTC que quedaría inconclusa por falta de estudios

Vía Expresa Sur, la millonaria obra de López Aliaga con sanción del MTC que quedaría inconclusa por falta de estudios

LEER MÁS
Asesinan a puñaladas a hombre al interior de su hogar en Magdalena del Mar

Asesinan a puñaladas a hombre al interior de su hogar en Magdalena del Mar

LEER MÁS
Policías de Arequipa fingen ser censistas para capturar a menor acusado de abuso sexual de niña: víctima murió

Policías de Arequipa fingen ser censistas para capturar a menor acusado de abuso sexual de niña: víctima murió

LEER MÁS
Adulta mayor muere atropellada por patrullero de serenazgo tras cruzar la calle en SJL

Adulta mayor muere atropellada por patrullero de serenazgo tras cruzar la calle en SJL

LEER MÁS
Así avanzan las obras del bypass aéreo de S/100 millones que conectará Lima y Chosica: tendrá 3 niveles y agilizaría el tránsito

Así avanzan las obras del bypass aéreo de S/100 millones que conectará Lima y Chosica: tendrá 3 niveles y agilizaría el tránsito

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Martín Vizcarra llega a Santa Rosa con Perú Primero, pese a estar inhabilitado para postular a las Elecciones

Cierran Panamericana Norte por incendio de enorme tráiler a la altura del km 97.5 en Chancay

Juan Reynoso tajante tras derrota de Melgar ante Sporting Cristal que alarga crisis del Dominó en el Clausura: "Seguro todo cambiará"

Sociedad

Cierran Panamericana Norte por incendio de enorme tráiler a la altura del km 97.5 en Chancay

Conductores invaden vía del Metropolitano por falta de sanciones efectivas: "La multa es solo S/72"

¿Qué necesitas para el Examen de Admisión UNI 2025-2? Documentos obligatorios y objetos prohibidos

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Martín Vizcarra llega a Santa Rosa con Perú Primero, pese a estar inhabilitado para postular a las Elecciones

PPC, Unidad y Paz y Peruanos Unidos apuestan por Chiabra para la presidencia con la Alianza Unidad Nacional

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota