Clima en Apurímac, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 12 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Apurímac hoy, martes, 12 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
- Docentes rendirán dos pruebas en octubre: una será para ascensos y otra para nombramientos en Cetpros
- ATU destruye más de 200 vehículos informales de alto riesgo: acumulaban S/24 millones en multas
Clima en Apurímac, vía Senamhi HOY, 12 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
ABANCAY - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
23ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
miércoles, 13 de agosto
23ºC
5ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día.
ANDAHUAYLAS - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
21ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas con lluvia ligera en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado.
miércoles, 13 de agosto
23ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día.
ANTABAMBA - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
21ºC
-1ºC
Cielo con nubes dispersas con lluvia ligera variando a cielo despejado durante el día.
miércoles, 13 de agosto
22ºC
-4ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
CHALHUANCA - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
31ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas con lluvia ligera variando a cielo despejado durante el día.
miércoles, 13 de agosto
32ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas con lluvia ligera variando a cielo despejado durante el día con tendencia a descenso de temperatura diurna.
CURPAHUASI - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
20ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas con lluvia ligera variando a cielo despejado durante el día.
miércoles, 13 de agosto
21ºC
0ºC
Cielo con nubes dispersas con lluvia ligera variando a cielo despejado durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
TAMBOBAMBA - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
22ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas con lluvia ligera variando a cielo despejado durante el día.
miércoles, 13 de agosto
23ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas con lluvia ligera variando a cielo despejado durante el día.