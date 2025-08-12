Clima en Ancash, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 12 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Ancash hoy, martes, 12 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
CABANA - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
20ºC
4ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y cielo nublado parcial por la tarde.
miércoles, 13 de agosto
18ºC
5ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y cielo nublado parcial por la tarde.
CASMA - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
25ºC
14ºC
Cielo cubierto con niebla en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde y cielo nublado parcial al atardecer.
miércoles, 13 de agosto
24ºC
15ºC
Cielo cubierto con niebla en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde y cielo nublado parcial al atardecer.
CHAVIN - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
24ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial a cielo nublado por la tarde.
miércoles, 13 de agosto
23ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial a cielo nublado por la tarde con tendencia a lluvia ligera.
CHIMBOTE - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
20ºC
13ºC
Cielo cubierto con niebla por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde y cielo nublado al atardecer.
miércoles, 13 de agosto
19ºC
14ºC
Cielo cubierto con niebla por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde y cielo nublado al atardecer.
CHIQUIÁN - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
20ºC
4ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y cielo nublado parcial por la tarde.
miércoles, 13 de agosto
22ºC
2ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y cielo nublado parcial por la tarde.
HUARAZ - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
20ºC
5ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y cielo nublado parcial por la tarde.
miércoles, 13 de agosto
21ºC
4ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y cielo nublado parcial por la tarde.
HUARMEY - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
22ºC
16ºC
Cielo cubierto con niebla en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde y cielo nublado al atardecer.
miércoles, 13 de agosto
21ºC
15ºC
Cielo cubierto con niebla en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde y cielo nublado al atardecer.
POMABAMBA - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
22ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial a cielo nublado por la tarde.
miércoles, 13 de agosto
24ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial a cielo nublado por la tarde.
RECUAY - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
22ºC
0ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y cielo nublado parcial por la tarde.
miércoles, 13 de agosto
20ºC
1ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y cielo nublado parcial por la tarde.
SIHUAS - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
24ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial a cielo nublado por la tarde.
miércoles, 13 de agosto
26ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial a cielo nublado por la tarde.
YUNGAY - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
24ºC
5ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y cielo nublado parcial por la tarde.
miércoles, 13 de agosto
26ºC
4ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y cielo nublado parcial por la tarde.