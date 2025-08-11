Clima en San Martín, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 11 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de San Martín hoy, lunes, 11 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
ALAO - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
33ºC
21ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial hacia el mediodía.
martes, 12 de agosto
32ºC
20ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial por la mañana.
BELLAVISTA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
34ºC
22ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado por la mañana.
martes, 12 de agosto
33ºC
21ºC
Cielo nublado a cielo nublado parcial por la tarde.
CHAZUTA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
34ºC
22ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado.
martes, 12 de agosto
33ºC
21ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial hacia el mediodía.
JUANJUI - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
34ºC
22ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial durante el día.
martes, 12 de agosto
33ºC
21ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía.
LAMAS - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
29ºC
19ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial hacia el mediodía.
martes, 12 de agosto
28ºC
18ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial por la mañana.
MOYOBAMBA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
28ºC
18ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial por la tarde.
martes, 12 de agosto
27ºC
17ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial por la tarde.
NARANJILLO - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
30ºC
20ºC
Cielo nublado parcial con tendencia a cielo nublado hacia el mediodía al atardecer.
martes, 12 de agosto
29ºC
19ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial por la mañana.
NUEVO LIMA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
34ºC
22ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial hacia el mediodía.
martes, 12 de agosto
33ºC
21ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial por la tarde.
PACAYZAPA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
32ºC
21ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial hacia el mediodía.
martes, 12 de agosto
31ºC
20ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía.
PACHIZA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
34ºC
22ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial por la tarde.
martes, 12 de agosto
33ºC
21ºC
Cielo nublado parcial con tendencia a cielo nublado hacia el mediodía.
PELEJO - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
34ºC
22ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana.
martes, 12 de agosto
33ºC
21ºC
Cielo nublado a cielo nublado parcial hacia el mediodía.
PILLUANA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
34ºC
22ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial por la mañana.
martes, 12 de agosto
33ºC
21ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial hacia el mediodía.
POLVORA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
30ºC
19ºC
Cielo nublado parcial a cielo nublado al atardecer.
martes, 12 de agosto
29ºC
18ºC
Cielo nublado parcial con tendencia a cielo nublado durante el día.
PONGO DE CAYNARACHI - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
33ºC
21ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial hacia el mediodía.
martes, 12 de agosto
32ºC
20ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana.
SAN PABLO - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
34ºC
22ºC
Cielo nublado parcial entre cielo nublado hacia el mediodía.
martes, 12 de agosto
33ºC
21ºC
Cielo nublado cielo nublado parcial durante el día.
SAPOSOA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
34ºC
22ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial por la mañana.
martes, 12 de agosto
33ºC
21ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial hacia el mediodía.
SAUCE - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
32ºC
21ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial por la mañana.
martes, 12 de agosto
31ºC
20ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial hacia el mediodía.
TARAPOTO - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
32ºC
20ºC
Cielo nublado parcial entre cielo nublado por la tarde.
martes, 12 de agosto
31ºC
21ºC
Cielo nublado a cielo nublado parcial hacia el mediodía.
TINGO DE PONAZA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
34ºC
22ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial por la mañana.
martes, 12 de agosto
33ºC
21ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial durante el día.
TOCACHE - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
32ºC
21ºC
Cielo nublado parcial cielo nublado por la mañana.
martes, 12 de agosto
31ºC
20ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial hacia el mediodía.