Clima en Arequipa, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 11 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Arequipa hoy, lunes, 11 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
- Historiador sanmarquino asegura que conflicto por Isla Santa Rosa en Loreto se debe a fines comerciales: "El acuerdo fue ratificado, no hay nada que discutir"
- Lloviznas y frío continuarán en Lima este fin de semana: estos son los distritos más afectados, según Senamhi
Clima en Arequipa, vía Senamhi HOY, 11 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
APLAO - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
26ºC
7ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna.
martes, 12 de agosto
25ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna.
AREQUIPA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
24ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
martes, 12 de agosto
24ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día.
ATICO - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
18ºC
13ºC
Cielo nublado durante el día con viento ligero.
martes, 12 de agosto
18ºC
14ºC
Cielo cubierto durante el día con viento ligero.
CABANACONDE - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
19ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
martes, 12 de agosto
20ºC
4ºC
Cielo nublado parcial durante el día.
CAMANA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
20ºC
14ºC
Cielo nublado parcial durante el día.
martes, 12 de agosto
19ºC
14ºC
Cielo cubierto durante el día.
CARAVELI - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
28ºC
11ºC
Cielo despejado durante el día.
martes, 12 de agosto
27ºC
10ºC
Cielo despejado durante el día con viento ligero.
CAYLLOMA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
17ºC
0ºC
Cielo despejado durante el día.
martes, 12 de agosto
18ºC
0ºC
Cielo despejado con descenso de temperatura diurna.
CHAPARRA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
25ºC
10ºC
Cielo despejado durante el día.
martes, 12 de agosto
25ºC
10ºC
Cielo despejado durante el día.
CHIGUATA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
19ºC
6ºC
Cielo despejado durante el día.
martes, 12 de agosto
19ºC
6ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna.
CHIVAY - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
17ºC
-1ºC
Cielo despejado durante el día.
martes, 12 de agosto
17ºC
-1ºC
Cielo despejado durante el día y descenso de temperatura nocturna.
CHUQUIBAMBA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
19ºC
5ºC
Cielo despejado durante el día.
martes, 12 de agosto
18ºC
5ºC
Cielo despejado con descenso de temperatura nocturna.
COTAHUASI - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
23ºC
4ºC
Cielo despejado durante el día.
martes, 12 de agosto
22ºC
5ºC
Cielo despejado con descenso de temperatura nocturna.
HUANCA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
18ºC
5ºC
Cielo despejado durante el día.
martes, 12 de agosto
18ºC
5ºC
Cielo despejado con descenso de temperatura nocturna.
IMATA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
14ºC
-11ºC
Cielo despejado durante el día.
martes, 12 de agosto
13ºC
-11ºC
Cielo despejado con descenso de temperatura nocturna.
LA JOYA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
27ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día.
martes, 12 de agosto
27ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día.
LOMAS - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
17ºC
13ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día y viento ligero.
martes, 12 de agosto
18ºC
13ºC
Cielo cubierto variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
MAJES - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
25ºC
9ºC
Cielo despejado durante el día.
martes, 12 de agosto
26ºC
9ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna.
MOLLENDO - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
19ºC
14ºC
Cielo nublado parcial durante el día.
martes, 12 de agosto
18ºC
14ºC
Cielo cubierto durante el día.
ORCOPAMPA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
18ºC
-2ºC
Cielo despejado durante el día.
martes, 12 de agosto
17ºC
0ºC
Cielo despejado con descenso de temperatura nocturna.
SIBAYO - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
16ºC
-1ºC
Cielo despejado durante el día.
martes, 12 de agosto
17ºC
-2ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna.