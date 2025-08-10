Clima en Pasco, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 10 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Pasco hoy, domingo, 10 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
- Historiador sanmarquino asegura que conflicto por Isla Santa Rosa en Loreto se debe a fines comerciales: "El acuerdo fue ratificado, no hay nada que discutir"
- Lloviznas y frío continuarán en Lima este fin de semana: estos son los distritos más afectados, según Senamhi
Clima en Pasco, vía Senamhi HOY, 10 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
CERRO DE PASCO - PASCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
12ºC
-1ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial durante el día.
lunes, 11 de agosto
14ºC
0ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
OXAPAMPA - PASCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
22ºC
13ºC
Cielo nublado por la mañana variando a cielo nublado parcial durante el día.
lunes, 11 de agosto
24ºC
13ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
POZUZO - PASCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
28ºC
18ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo nublado parcial durante el día.
lunes, 11 de agosto
30ºC
19ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
YANAHUANCA - PASCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
23ºC
9ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 11 de agosto
23ºC
9ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día.