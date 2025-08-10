Clima en Moquegua, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 10 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Moquegua hoy, domingo, 10 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
CARUMAS - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
20ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 11 de agosto
21ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
ICHUÑA - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
19ºC
-1ºC
Cielo nublado parcial durante el día ; heladas.
lunes, 11 de agosto
20ºC
0ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día ; heladas.
ILO - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
19ºC
15ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
lunes, 11 de agosto
19ºC
15ºC
Cielo cubierto variando a cielo nublado durante el día.
MOQUEGUA - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
27ºC
10ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 11 de agosto
28ºC
10ºC
Cielo despejado durante el día.
OMATE - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
26ºC
2ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 11 de agosto
27ºC
3ºC
Cielo despejado durante el día.
PUQUINA - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
21ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 11 de agosto
22ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
UBINAS - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
18ºC
0ºC
Cielo nublado parcial durante el día ; heladas.
lunes, 11 de agosto
20ºC
1ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.