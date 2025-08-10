Clima en Apurímac, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 10 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Apurímac hoy, domingo, 10 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
Clima en Apurímac, vía Senamhi HOY, 10 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
ABANCAY - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
22ºC
7ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día.
lunes, 11 de agosto
22ºC
7ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
ANDAHUAYLAS - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
20ºC
3ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 11 de agosto
20ºC
2ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
ANTABAMBA - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
19ºC
-4ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
lunes, 11 de agosto
20ºC
-3ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
CHALHUANCA - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
27ºC
1ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
lunes, 11 de agosto
27ºC
2ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
CURPAHUASI - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
19ºC
0ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
lunes, 11 de agosto
19ºC
2ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
TAMBOBAMBA - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
21ºC
6ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
lunes, 11 de agosto
22ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.