Sociedad

Clima en Ancash, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 10 de agosto

Revisa AQUÍ el clima de Ancash hoy, domingo, 10 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Clima en Ancash, vía Senamhi HOY, 10 de agosto
Clima en Ancash, vía Senamhi HOY, 10 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi

CABANA - ANCASH

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
17ºC
4ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y cielo nublado parcial por la tarde.
lunes, 11 de agosto
16ºC
6ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a cielo nublado parcial por la tarde.

CASMA - ANCASH

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
25ºC
14ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas por la tarde con tendencia a cielo nublado al atardecer.
lunes, 11 de agosto
24ºC
15ºC
Cielo cubierto con llovizna en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía y cielo con nubes dispersas por la tarde con ráfagas de viento.

CHAVIN - ANCASH

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
25ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.
lunes, 11 de agosto
23ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.

CHIMBOTE - ANCASH

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
21ºC
13ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial a cielo con nubes dispersas por la tarde y cielo nublado al atardecer.
lunes, 11 de agosto
19ºC
14ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial a cielo con nubes dispersas por la tarde y cielo nublado al atardecer con tendencia a ráfagas de viento.

CHIQUIÁN - ANCASH

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
23ºC
3ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a cielo nublado por la tarde.
lunes, 11 de agosto
21ºC
5ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y cielo nublado parcial por la tarde.

HUARAZ - ANCASH

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
23ºC
5ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y cielo nublado por la tarde.
lunes, 11 de agosto
22ºC
6ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y cielo nublado parcial por la tarde.

HUARMEY - ANCASH

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
24ºC
17ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial a cielo con nubes dispersas por la tarde y cielo nublado al atardecer.
lunes, 11 de agosto
22ºC
16ºC
Cielo cubierto con niebla en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía y cielo nublado parcial por la tarde con ráfagas de viento.

POMABAMBA - ANCASH

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
23ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado hacia el mediodía variando a cielo nublado por la tarde.
lunes, 11 de agosto
21ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado hacia el mediodía variando a cielo nublado parcial por la tarde.

RECUAY - ANCASH

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
22ºC
2ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.
lunes, 11 de agosto
21ºC
1ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.

SIHUAS - ANCASH

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
25ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.
lunes, 11 de agosto
23ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.

YUNGAY - ANCASH

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
26ºC
4ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y cielo nublado parcial por la tarde.
lunes, 11 de agosto
25ºC
6ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a cielo nublado parcial por la tarde.
