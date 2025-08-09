Clima en Tumbes, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 9 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Tumbes hoy, sábado, 09 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
CAÑAVERAL - TUMBES
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
31ºC
19ºC
Cielo despejado en las primeras horas de la mañana con brillo solar hacia el mediodía y por la tarde.
domingo, 10 de agosto
32ºC
19ºC
Cielo despejado en las primeras horas de la mañana con brillo solar hacia el mediodía y por la tarde.
LA CRUZ - TUMBES
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
27ºC
20ºC
Cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana con brillo solar hacia el mediodía y por la tarde.
domingo, 10 de agosto
27ºC
20ºC
Cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana con brillo solar hacia el mediodía y por la tarde.
PAPAYAL - TUMBES
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
31ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana con brillo solar hacia el mediodía y por la tarde.
domingo, 10 de agosto
32ºC
20ºC
Cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana con brillo solar hacia el mediodía y por la tarde.
PUERTO PIZARRO - TUMBES
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
30ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana con brillo solar hacia el mediodía y al atardecer.
domingo, 10 de agosto
30ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana con brillo solar hacia el mediodía y al atardecer.
TUMBES - TUMBES
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
27ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana con brillo solar hacia el mediodía y por la tarde.
domingo, 10 de agosto
27ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana con brillo solar hacia el mediodía y por la tarde.