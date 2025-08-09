Clima en Tacna, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 9 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Tacna hoy, sábado, 09 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
- Derrumbe de grandes rocas en catarata Velo de la Novia en Ucayali deja dos muertos y varios heridos
- Historiador sanmarquino asegura que conflicto por Isla Santa Rosa en Loreto se debe a fines comerciales: "El acuerdo fue ratificado, no hay nada que discutir"
Clima en Tacna, vía Senamhi HOY, 9 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
ALTO PERÚ - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
14ºC
-12ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas.
domingo, 10 de agosto
14ºC
-12ºC
Cielo nublado parcial durante el día ; heladas.
CANDARAVE - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
17ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día.
domingo, 10 de agosto
18ºC
2ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
CHILUYO - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
15ºC
-19ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas.
domingo, 10 de agosto
15ºC
-19ºC
Cielo nublado parcial durante el día ; heladas.
ILABAYA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
26ºC
11ºC
Cielo despejado durante el día.
domingo, 10 de agosto
27ºC
12ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
ITE - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
19ºC
12ºC
Cielo nublado por la mañana variando a cielo despejado hacia el mediodía con cielo nublado parcial por la tarde.
domingo, 10 de agosto
20ºC
13ºC
Cielo cubierto variando a cielo nublado parcial durante el día.
LA YARADA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
20ºC
13ºC
Cielo nublado por la mañana variando a cielo despejado hacia el mediodía con cielo nublado parcial por la tarde.
domingo, 10 de agosto
20ºC
14ºC
Cielo nublado parcial entre cielo nublado durante el día con tendencia a llovizna ligera.
LOCUMBA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
22ºC
9ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día.
domingo, 10 de agosto
22ºC
9ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día con tendencia a cielo con nubes dispersas.
PACHIA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
24ºC
10ºC
Cielo despejado durante el día.
domingo, 10 de agosto
25ºC
11ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
PALCA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
18ºC
7ºC
Cielo despejado durante el día.
domingo, 10 de agosto
19ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
SAMA GRANDE - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
21ºC
9ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día.
domingo, 10 de agosto
21ºC
8ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado ; cielo nublado parcial por la tarde ; neblina.
TACNA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
20ºC
10ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día.
domingo, 10 de agosto
20ºC
9ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado ; cielo nublado parcial por la tarde.
TARATA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
20ºC
0ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas.
domingo, 10 de agosto
21ºC
0ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día ; heladas.
VILACOTA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
11ºC
-14ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas.
domingo, 10 de agosto
11ºC
-13ºC
Cielo nublado parcial durante el día ; heladas.