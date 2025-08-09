Clima en San Martín, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 9 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de San Martín hoy, sábado, 09 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
ALAO - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
30ºC
19ºC
Cielo cubierto durante el día con lluvia fuerte.
domingo, 10 de agosto
28ºC
18ºC
Cielo cubierto a cielo nublado durante el día con lluvia fuerte.
BELLAVISTA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
32ºC
20ºC
Cielo cubierto durante el día con lluvia fuerte.
domingo, 10 de agosto
31ºC
19ºC
Cielo cubierto a cielo nublado parcial hacia el mediodía , lluvia fuerte.
CHAZUTA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
31ºC
19ºC
Cielo cubierto durante el día con lluvia fuerte.
domingo, 10 de agosto
30ºC
19ºC
Cielo cubierto a cielo nublado durante el día con lluvia fuerte.
JUANJUI - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
33ºC
19ºC
Cielo cubierto durante el día con lluvia fuerte.
domingo, 10 de agosto
32ºC
19ºC
Cielo cubierto a cielo nublado durante el día , lluvia fuerte.
LAMAS - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
27ºC
18ºC
Cielo cubierto durante el día con lluvia fuerte.
domingo, 10 de agosto
25ºC
17ºC
Cielo cubierto a cielo nublado durante el día con lluvia fuerte.
MOYOBAMBA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
27ºC
18ºC
Cielo cubierto durante el día con lluvia fuerte.
domingo, 10 de agosto
26ºC
17ºC
Cielo cubierto a cielo nublado durante el día con lluvia fuerte.
NARANJILLO - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
27ºC
17ºC
Cielo cubierto durante el día con lluvia fuerte.
domingo, 10 de agosto
26ºC
16ºC
Cielo cubierto a cielo nublado durante el día con lluvia fuerte.
NUEVO LIMA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
30ºC
19ºC
Cielo cubierto durante el día con lluvia fuerte.
domingo, 10 de agosto
29ºC
18ºC
Cielo cubierto a cielo nublado parcial hacia el mediodía , lluvia moderada.
PACAYZAPA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
28ºC
18ºC
Cielo cubierto durante el día con lluvia fuerte.
domingo, 10 de agosto
27ºC
18ºC
Cielo cubierto a cielo nublado durante el día con lluvia fuerte.
PACHIZA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
32ºC
19ºC
Cielo cubierto durante el día con lluvia fuerte.
domingo, 10 de agosto
32ºC
19ºC
Cielo cubierto a cielo nublado parcial hacia el mediodía , lluvia fuerte.
PELEJO - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
31ºC
20ºC
Cielo cubierto durante el día con lluvia fuerte.
domingo, 10 de agosto
29ºC
19ºC
Cielo cubierto a cielo nublado durante el día , lluvia fuerte.
PILLUANA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
28ºC
18ºC
Cielo cubierto durante el día con lluvia fuerte.
domingo, 10 de agosto
27ºC
18ºC
Cielo cubierto a cielo nublado durante el día , lluvia fuerte.
POLVORA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
31ºC
20ºC
Cielo nublado a cielo cubierto durante el día con lluvia fuerte.
domingo, 10 de agosto
30ºC
19ºC
Cielo cubierto a cielo nublado hacia el mediodía , lluvia moderada.
PONGO DE CAYNARACHI - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
30ºC
20ºC
Cielo cubierto durante el día con lluvia fuerte.
domingo, 10 de agosto
29ºC
20ºC
Cielo cubierto a cielo nublado durante el día , lluvia fuerte.
SAN PABLO - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
32ºC
19ºC
Cielo cubierto durante el día con lluvia fuerte.
domingo, 10 de agosto
31ºC
18ºC
Cielo cubierto a cielo nublado durante el día , lluvia fuerte.
SAPOSOA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
32ºC
20ºC
Cielo cubierto durante el día con lluvia fuerte.
domingo, 10 de agosto
30ºC
19ºC
Cielo cubierto a cielo nublado durante el día , lluvia fuerte.
SAUCE - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
29ºC
18ºC
Cielo cubierto durante el día con lluvia fuerte.
domingo, 10 de agosto
28ºC
17ºC
Cielo cubierto a cielo nublado durante el día , lluvia fuerte.
TARAPOTO - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
30ºC
20ºC
Cielo cubierto a cielo nublado durante el día con lluvia fuerte.
domingo, 10 de agosto
29ºC
20ºC
Cielo cubierto entre cielo nublado durante el día con lluvia fuerte.
TINGO DE PONAZA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
30ºC
18ºC
Cielo cubierto durante el día con lluvia fuerte.
domingo, 10 de agosto
29ºC
17ºC
Cielo cubierto entre cielo nublado durante el día con lluvia fuerte.
TOCACHE - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
30ºC
20ºC
Cielo cubierto a cielo nublado durante el día con lluvia fuerte.
domingo, 10 de agosto
29ºC
20ºC
Cielo cubierto a cielo nublado parcial hacia el mediodía , lluvia moderada.