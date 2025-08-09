Clima en Puno, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 9 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Puno hoy, sábado, 09 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
ANANEA - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
14ºC
-12ºC
Cielo nublado parcial durante el día.
domingo, 10 de agosto
14ºC
-12ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
AYAVIRI - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
18ºC
-9ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado durante el día.
domingo, 10 de agosto
18ºC
-9ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo nublado parcial al atardecer y durante la noche.
AZANGARO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
18ºC
-6ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado durante el día.
domingo, 10 de agosto
18ºC
-6ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo nublado parcial al atardecer y durante la noche.
CABANILLAS - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
18ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día.
domingo, 10 de agosto
18ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo nublado parcial durante la noche.
CRUCERO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
16ºC
-10ºC
Cielo nublado parcial durante el día.
domingo, 10 de agosto
16ºC
-10ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
DESAGUADERO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
14ºC
-7ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día.
domingo, 10 de agosto
14ºC
-7ºC
Cielo despejado durante el día.
HUANCANE - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
15ºC
-6ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo nublado durante la noche.
domingo, 10 de agosto
15ºC
-6ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo con nubes dispersas al atardecer.
ILAVE - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
16ºC
-2ºC
Cielo despejado durante el día.
domingo, 10 de agosto
16ºC
-2ºC
Cielo despejado durante el día.
JULI - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
14ºC
0ºC
Cielo despejado durante el día.
domingo, 10 de agosto
14ºC
0ºC
Cielo despejado durante el día.
JULIACA - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
18ºC
-8ºC
Cielo despejado durante el día.
domingo, 10 de agosto
18ºC
-8ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo nublado parcial durante la noche.
LAMPA - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
19ºC
-7ºC
Cielo despejado durante el día.
domingo, 10 de agosto
19ºC
-7ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo nublado parcial durante la noche.
LARAQUERI - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
18ºC
-14ºC
Cielo despejado durante el día.
domingo, 10 de agosto
18ºC
-14ºC
Cielo despejado durante el día.
MACUSANI - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
16ºC
-12ºC
Por la mañana neblina con llovizna al atardecer.
domingo, 10 de agosto
16ºC
-12ºC
Cielo despejado durante el día con llovizna durante la noche.
MAZOCRUZ - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
18ºC
-16ºC
Cielo despejado durante el día.
domingo, 10 de agosto
19ºC
-16ºC
Cielo despejado durante el día.
MOHO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
15ºC
-3ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo nublado durante la noche.
domingo, 10 de agosto
15ºC
-3ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo con nubes dispersas al atardecer.
PISACOMA - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
18ºC
-4ºC
Cielo despejado durante el día.
domingo, 10 de agosto
18ºC
-4ºC
Cielo despejado durante el día.
PUNO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
17ºC
0ºC
Cielo despejado durante el día.
domingo, 10 de agosto
17ºC
0ºC
Cielo despejado durante el día.
PUTINA - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
18ºC
-7ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado durante el día.
domingo, 10 de agosto
18ºC
-7ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo nublado parcial al atardecer y por la noche.
SAN GABÁN - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
30ºC
15ºC
Cielo cubierto durante el día variando a lluvia por la mañana.
domingo, 10 de agosto
28ºC
15ºC
Cielo nublado parcial durante el día con llovizna hacia el mediodía.
SAN JUAN DEL ORO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
24ºC
18ºC
Cielo nublado durante el día con llovizna por la mañana y al atardecer.
domingo, 10 de agosto
24ºC
18ºC
En las primeras horas de la mañana neblina variando a cielo nublado parcial con llovizna al atardecer.
YUNGUYO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
15ºC
-3ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día.
domingo, 10 de agosto
15ºC
-3ºC
Cielo despejado durante el día.