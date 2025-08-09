HOYSuscripcion LR Focus

Clima en Loreto, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 9 de agosto

Revisa AQUÍ el clima de Loreto hoy, sábado, 09 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Clima en Loreto, vía Senamhi HOY, 9 de agosto
Clima en Loreto, vía Senamhi HOY, 9 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi

ANGAMOS - LORETO

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
30ºC
22ºC
Cielo nublado con chubascos moderados durante el día.
domingo, 10 de agosto
28ºC
22ºC
Cielo nublado con chubascos moderados durante el día.

CABALLOCOCHA - LORETO

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
29ºC
22ºC
Cielo nublado con chubascos moderados durante el día.
domingo, 10 de agosto
28ºC
22ºC
Cielo nublado con lluvia moderada durante el día.

CONTAMANA - LORETO

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
28ºC
20ºC
Cielo nublado con chubascos moderados durante el día.
domingo, 10 de agosto
30ºC
19ºC
Cielo nublado con chubascos moderados durante el día.

EL ESTRECHO - LORETO

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
30ºC
23ºC
Cielo nublado con chubascos moderados durante el día.
domingo, 10 de agosto
28ºC
22ºC
Cielo cubierto con lluvia moderada durante el día.

IQUITOS - LORETO

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
30ºC
23ºC
Cielo nublado parcial con chubascos moderados por la tarde.
domingo, 10 de agosto
28ºC
23ºC
Cielo cubierto con lluvia moderada durante el día.

JENARO HERRERA - LORETO

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
30ºC
23ºC
Cielo nublado parcial con chubascos moderados durante el día.
domingo, 10 de agosto
28ºC
22ºC
Cielo nublado con chubascos moderados durante el día.

LAGUNAS - LORETO

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
30ºC
23ºC
Cielo nublado parcial con chubascos moderados por la tarde.
domingo, 10 de agosto
29ºC
22ºC
Cielo nublado con chubascos moderados durante el día.

MAZÁN - LORETO

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
30ºC
23ºC
Cielo nublado parcial con chubascos moderados por la tarde.
domingo, 10 de agosto
28ºC
22ºC
Cielo cubierto con lluvia moderada durante el día.

NAUTA - LORETO

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
30ºC
23ºC
Cielo nublado parcial con chubascos moderados por la tarde.
domingo, 10 de agosto
28ºC
22ºC
Cielo cubierto con lluvia moderada durante el día.

PEBAS - LORETO

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
30ºC
22ºC
Cielo nublado con chubascos moderados durante el día.
domingo, 10 de agosto
28ºC
22ºC
Cielo cubierto con lluvia moderada durante el día.

REQUENA - LORETO

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
29ºC
22ºC
Cielo nublado con chubascos moderados durante el día.
domingo, 10 de agosto
28ºC
22ºC
Cielo nublado con chubascos moderados durante el día.

SAN LORENZO - LORETO

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
30ºC
23ºC
Cielo nublado parcial con chubascos moderados por la tarde.
domingo, 10 de agosto
29ºC
22ºC
Cielo nublado con chubascos moderados durante el día.

SANTA CLOTILDE - LORETO

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
30ºC
23ºC
Cielo nublado parcial con chubascos moderados por la tarde.
domingo, 10 de agosto
28ºC
22ºC
Cielo cubierto con lluvia moderada durante el día.

SANTA ROSA - LORETO

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
30ºC
23ºC
Cielo nublado con chubascos moderados durante el día.
domingo, 10 de agosto
28ºC
22ºC
Cielo nublado con lluvia moderada durante el día.

STA. RITA DE CASTILLA - LORETO

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
30ºC
23ºC
Cielo nublado parcial con chubascos moderados por la tarde.
domingo, 10 de agosto
28ºC
22ºC
Cielo cubierto con lluvia moderada durante el día.

TAMSHIYACU - LORETO

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
30ºC
23ºC
Cielo nublado parcial con chubascos moderados por la tarde.
domingo, 10 de agosto
28ºC
22ºC
Cielo cubierto con lluvia moderada durante el día.

YURIMAGUAS - LORETO

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
28ºC
22ºC
Cielo nublado parcial con chubascos moderados durante el día.
domingo, 10 de agosto
30ºC
20ºC
Cielo nublado con chubascos moderados durante el día.
