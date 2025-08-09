Clima en Loreto, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 9 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Loreto hoy, sábado, 09 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
ANGAMOS - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
30ºC
22ºC
Cielo nublado con chubascos moderados durante el día.
domingo, 10 de agosto
28ºC
22ºC
Cielo nublado con chubascos moderados durante el día.
CABALLOCOCHA - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
29ºC
22ºC
Cielo nublado con chubascos moderados durante el día.
domingo, 10 de agosto
28ºC
22ºC
Cielo nublado con lluvia moderada durante el día.
CONTAMANA - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
28ºC
20ºC
Cielo nublado con chubascos moderados durante el día.
domingo, 10 de agosto
30ºC
19ºC
Cielo nublado con chubascos moderados durante el día.
EL ESTRECHO - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
30ºC
23ºC
Cielo nublado con chubascos moderados durante el día.
domingo, 10 de agosto
28ºC
22ºC
Cielo cubierto con lluvia moderada durante el día.
IQUITOS - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
30ºC
23ºC
Cielo nublado parcial con chubascos moderados por la tarde.
domingo, 10 de agosto
28ºC
23ºC
Cielo cubierto con lluvia moderada durante el día.
JENARO HERRERA - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
30ºC
23ºC
Cielo nublado parcial con chubascos moderados durante el día.
domingo, 10 de agosto
28ºC
22ºC
Cielo nublado con chubascos moderados durante el día.
LAGUNAS - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
30ºC
23ºC
Cielo nublado parcial con chubascos moderados por la tarde.
domingo, 10 de agosto
29ºC
22ºC
Cielo nublado con chubascos moderados durante el día.
MAZÁN - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
30ºC
23ºC
Cielo nublado parcial con chubascos moderados por la tarde.
domingo, 10 de agosto
28ºC
22ºC
Cielo cubierto con lluvia moderada durante el día.
NAUTA - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
30ºC
23ºC
Cielo nublado parcial con chubascos moderados por la tarde.
domingo, 10 de agosto
28ºC
22ºC
Cielo cubierto con lluvia moderada durante el día.
PEBAS - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
30ºC
22ºC
Cielo nublado con chubascos moderados durante el día.
domingo, 10 de agosto
28ºC
22ºC
Cielo cubierto con lluvia moderada durante el día.
REQUENA - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
29ºC
22ºC
Cielo nublado con chubascos moderados durante el día.
domingo, 10 de agosto
28ºC
22ºC
Cielo nublado con chubascos moderados durante el día.
SAN LORENZO - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
30ºC
23ºC
Cielo nublado parcial con chubascos moderados por la tarde.
domingo, 10 de agosto
29ºC
22ºC
Cielo nublado con chubascos moderados durante el día.
SANTA CLOTILDE - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
30ºC
23ºC
Cielo nublado parcial con chubascos moderados por la tarde.
domingo, 10 de agosto
28ºC
22ºC
Cielo cubierto con lluvia moderada durante el día.
SANTA ROSA - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
30ºC
23ºC
Cielo nublado con chubascos moderados durante el día.
domingo, 10 de agosto
28ºC
22ºC
Cielo nublado con lluvia moderada durante el día.
STA. RITA DE CASTILLA - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
30ºC
23ºC
Cielo nublado parcial con chubascos moderados por la tarde.
domingo, 10 de agosto
28ºC
22ºC
Cielo cubierto con lluvia moderada durante el día.
TAMSHIYACU - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
30ºC
23ºC
Cielo nublado parcial con chubascos moderados por la tarde.
domingo, 10 de agosto
28ºC
22ºC
Cielo cubierto con lluvia moderada durante el día.
YURIMAGUAS - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
28ºC
22ºC
Cielo nublado parcial con chubascos moderados durante el día.
domingo, 10 de agosto
30ºC
20ºC
Cielo nublado con chubascos moderados durante el día.