Clima en San Martín, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 8 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de San Martín hoy, viernes, 08 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
ALAO - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
32ºC
20ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial al atardecer.
sábado, 09 de agosto
30ºC
19ºC
Cielo cubierto durante el día con lluvia fuerte.
BELLAVISTA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
33ºC
21ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía.
sábado, 09 de agosto
32ºC
20ºC
Cielo cubierto durante el día con lluvia fuerte.
CHAZUTA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
34ºC
20ºC
Cielo nublado a cielo nublado durante el día.
sábado, 09 de agosto
31ºC
19ºC
Cielo cubierto durante el día con lluvia fuerte.
JUANJUI - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
34ºC
20ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial durante el día.
sábado, 09 de agosto
33ºC
19ºC
Cielo cubierto durante el día con lluvia fuerte.
LAMAS - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
29ºC
19ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial hacia el mediodía.
sábado, 09 de agosto
27ºC
18ºC
Cielo cubierto durante el día con lluvia fuerte.
MOYOBAMBA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
29ºC
19ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana.
sábado, 09 de agosto
27ºC
18ºC
Cielo cubierto durante el día con lluvia fuerte.
NARANJILLO - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
29ºC
19ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana.
sábado, 09 de agosto
27ºC
17ºC
Cielo cubierto durante el día con lluvia fuerte.
NUEVO LIMA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
32ºC
20ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial durante el día.
sábado, 09 de agosto
30ºC
19ºC
Cielo cubierto durante el día con lluvia fuerte.
PACAYZAPA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
29ºC
19ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía.
sábado, 09 de agosto
28ºC
18ºC
Cielo cubierto durante el día con lluvia fuerte.
PACHIZA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
34ºC
20ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial durante el día.
sábado, 09 de agosto
32ºC
19ºC
Cielo cubierto durante el día con lluvia fuerte.
PELEJO - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
33ºC
22ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana.
sábado, 09 de agosto
31ºC
20ºC
Cielo cubierto durante el día con lluvia fuerte.
PILLUANA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
30ºC
19ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana.
sábado, 09 de agosto
28ºC
18ºC
Cielo cubierto durante el día con lluvia fuerte.
POLVORA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
34ºC
19ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial durante el día.
sábado, 09 de agosto
31ºC
20ºC
Cielo nublado a cielo cubierto durante el día con lluvia fuerte.
PONGO DE CAYNARACHI - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
32ºC
20ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana.
sábado, 09 de agosto
30ºC
20ºC
Cielo cubierto durante el día con lluvia fuerte.
SAN PABLO - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
34ºC
20ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial hacia el mediodía.
sábado, 09 de agosto
32ºC
19ºC
Cielo cubierto durante el día con lluvia fuerte.
SAPOSOA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
34ºC
22ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana.
sábado, 09 de agosto
32ºC
20ºC
Cielo cubierto durante el día con lluvia fuerte.
SAUCE - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
30ºC
19ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial hacia el mediodía.
sábado, 09 de agosto
29ºC
18ºC
Cielo cubierto durante el día con lluvia fuerte.
TARAPOTO - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
32ºC
21ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana.
sábado, 09 de agosto
30ºC
20ºC
Cielo cubierto a cielo nublado durante el día con lluvia fuerte.
TINGO DE PONAZA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
32ºC
20ºC
Cielo nublado parcial con tendencia a cielo nublado en las primeras horas de la mañana.
sábado, 09 de agosto
30ºC
18ºC
Cielo cubierto durante el día con lluvia fuerte.
TOCACHE - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
32ºC
21ºC
Cielo nublado parcial con tendencia a cielo nublado hacia el mediodía.
sábado, 09 de agosto
30ºC
20ºC
Cielo cubierto a cielo nublado durante el día con lluvia fuerte.