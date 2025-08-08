Clima en Pasco, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 8 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Pasco hoy, viernes, 08 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
CERRO DE PASCO - PASCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
12ºC
-1ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
sábado, 09 de agosto
11ºC
0ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial durante el día.
OXAPAMPA - PASCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
23ºC
14ºC
Cielo nublado durante el día con tendencia a lluvia ligera por la noche.
sábado, 09 de agosto
21ºC
14ºC
Cielo cubierto durante el día con tendencia a lluvia ligera.
POZUZO - PASCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
29ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado al atardecer con tendencia a lluvia por la noche.
sábado, 09 de agosto
27ºC
20ºC
Cielo nublado variando a cielo cubierto durante el día con tendencia a lluvia.
YANAHUANCA - PASCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
20ºC
7ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
sábado, 09 de agosto
19ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día variando a cielo nublado parcial por la tarde.