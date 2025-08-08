HOY

Sociedad

Clima en Lima, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 8 de agosto

Revisa AQUÍ el clima de Lima hoy, viernes, 08 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).


Clima en Lima, vía Senamhi HOY, 8 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi

CANTA - LIMA

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
21ºC
6ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y cielo nublado parcial por la tarde.
sábado, 09 de agosto
23ºC
5ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a cielo nublado parcial por la tarde.

CASAPALCA - LIMA

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
13ºC
-1ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana y cielo nublado por la tarde.
sábado, 09 de agosto
14ºC
0ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana y cielo nublado por la tarde.

CHOSICA - LIMA

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
25ºC
14ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 09 de agosto
24ºC
13ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas durante el día.

HUACHO - LIMA

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
21ºC
15ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la tarde y cielo nublado al atardecer.
sábado, 09 de agosto
22ºC
16ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la tarde y cielo nublado al atardecer.

HUARAL - LIMA

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
22ºC
14ºC
Cielo cubierto con neblina por la mañana variando a cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la tarde y cielo nublado al atardecer.
sábado, 09 de agosto
23ºC
15ºC
Cielo cubierto con neblina por la mañana variando a cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la tarde y cielo nublado al atardecer.

HUAROCHIRÍ - LIMA

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
18ºC
6ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y cielo nublado parcial por la tarde.
sábado, 09 de agosto
17ºC
5ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a cielo nublado parcial por la tarde.

LIMA ESTE - LIMA

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
20ºC
13ºC
Cielo nublado por la mañana variando a cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas durante el día , ráfagas de viento por la tarde.
sábado, 09 de agosto
20ºC
14ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana , cielo nublado parcial hacia el mediodía variando a cielo con nubes dispersas por la tarde ; ráfagas de viento.

LIMA OESTE / CALLAO - LIMA

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
19ºC
15ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial durante el día , ráfagas de viento al atardecer.
sábado, 09 de agosto
19ºC
15ºC
Cielo nublado por la mañana variando a cielo nublado parcial durante el día , ráfagas de viento al atardecer.

MATUCANA - LIMA

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
22ºC
9ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y cielo nublado parcial por la tarde.
sábado, 09 de agosto
21ºC
8ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a cielo nublado parcial por la tarde.

OYÓN - LIMA

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
17ºC
2ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado hacia el mediodía variando a cielo nublado parcial por la tarde.
sábado, 09 de agosto
18ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado hacia el mediodía variando a cielo nublado parcial por la tarde.

PARAMONGA - LIMA

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
22ºC
13ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo con nubes dispersas a cielo despejado por la tarde.
sábado, 09 de agosto
21ºC
14ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo con nubes dispersas a cielo despejado por la tarde y cielo nublado al atardecer.

SAN VICENTE DE CAÑETE - LIMA

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
23ºC
14ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas por la tarde y cielo nublado al atardecer.
sábado, 09 de agosto
22ºC
15ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas por la tarde y cielo nublado al atardecer.

YAUYOS - LIMA

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
23ºC
8ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y cielo nublado parcial por la tarde.
sábado, 09 de agosto
22ºC
7ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a cielo nublado parcial por la tarde.
