Sociedad

Clima en Huánuco, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 8 de agosto

Revisa AQUÍ el clima de Huánuco hoy, viernes, 08 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Clima en Huánuco, vía Senamhi HOY, 8 de agosto
Clima en Huánuco, vía Senamhi HOY, 8 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi

AMBO - HUANUCO

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
24ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
sábado, 09 de agosto
22ºC
13ºC
Cielo nublado parcial entre cielo nublado durante el día.

AUCAYACU - HUANUCO

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
31ºC
20ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado al atardecer con tendencia a lluvia durante la noche.
sábado, 09 de agosto
27ºC
20ºC
Cielo nublado entre cielo cubierto durante el día con tendencia a lluvia y chubascos , ráfagas de viento.

CARPISH - HUANUCO

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
20ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado al atardecer con tendencia a lluvia durante la noche.
sábado, 09 de agosto
17ºC
11ºC
Cielo nublado entre cielo cubierto durante el día con tendencia a lluvia y chubascos , viento fuerte.

CHAGLLA - HUANUCO

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
17ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial al atardecer con tendencia a lluvia frecuente por la noche.
sábado, 09 de agosto
16ºC
7ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia.

HUANUCO - HUANUCO

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
28ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
sábado, 09 de agosto
26ºC
12ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado al atardecer.

JACAS CHICO - HUANUCO

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
14ºC
-1ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
sábado, 09 de agosto
13ºC
2ºC
Cielo nublado parcial entre cielo nublado durante el día.

LA DIVISORIA - HUANUCO

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
23ºC
15ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado al atardecer con tendencia a lluvia durante la noche.
sábado, 09 de agosto
21ºC
16ºC
Cielo nublado a cielo cubierto durante el día con tendencia a lluvia y chubascos , ráfagas de viento.

LA UNION - HUANUCO

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
20ºC
0ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
sábado, 09 de agosto
18ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial variando a cielo nublado por la tarde.

PUERTO INCA - HUANUCO

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
32ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado al atardecer con tendencia a lluvia durante la noche.
sábado, 09 de agosto
27ºC
21ºC
Cielo nublado entre cielo cubierto durante el día con tendencia a lluvia y chubascos , ráfagas de viento.

PUMAHUASI - HUANUCO

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
31ºC
20ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado al atardecer con tendencia a lluvia durante la noche.
sábado, 09 de agosto
27ºC
20ºC
Cielo nublado entre cielo cubierto durante el día con tendencia a lluvia y chubascos , viento fuerte.

SAN RAFAEL - HUANUCO

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
24ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
sábado, 09 de agosto
22ºC
7ºC
Cielo nublado parcial entre cielo nublado durante el día.

TINGO MARIA - HUANUCO

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
31ºC
20ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a lluvia durante la noche.
sábado, 09 de agosto
27ºC
20ºC
Cielo nublado a cielo cubierto durante el día con tendencia a lluvia y chubascos , ráfagas de viento.

TOURNAVISTA - HUANUCO

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
31ºC
22ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado al atardecer con tendencia a lluvia durante la noche.
sábado, 09 de agosto
27ºC
22ºC
Cielo nublado entre cielo cubierto durante el día con tendencia a lluvia y chubascos , viento fuerte.
