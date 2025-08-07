Clima en Cajamarca, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 7 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Cajamarca hoy, jueves, 07 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
BAMBAMARCA - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
21ºC
11ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.
viernes, 08 de agosto
21ºC
11ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
CAJABAMBA - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
24ºC
6ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día ; cielo despejado por la noche con descenso de temperatura nocturna.
viernes, 08 de agosto
24ºC
5ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
CAJAMARCA - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
23ºC
5ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde ; cielo despejado por la noche con descenso de temperatura nocturna.
viernes, 08 de agosto
23ºC
4ºC
Cielo despejado por la mañana con tendencia a cielo nublado parcial por la tarde.
CELENDIN - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
21ºC
6ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde ; cielo despejado por la noche con descenso de temperatura nocturna.
viernes, 08 de agosto
21ºC
4ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
CHANCAY BAÑOS - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
30ºC
15ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.
viernes, 08 de agosto
30ºC
15ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
CHILETE - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
33ºC
17ºC
Cielo despejado por la mañana con tendencia a cielo con nubes dispersas por la tarde ; cielo despejado por la noche.
viernes, 08 de agosto
33ºC
16ºC
Cielo despejado por la mañana con tendencia a cielo con nubes dispersas por la tarde.
CHIRINOS - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
22ºC
13ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
viernes, 08 de agosto
22ºC
13ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
CHOTA - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
25ºC
10ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.
viernes, 08 de agosto
25ºC
10ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
CONTUMAZÁ - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
23ºC
7ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde ; descenso de temperatura nocturna hacia la madrugada.
viernes, 08 de agosto
23ºC
5ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
COSPAN - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
23ºC
8ºC
Cielo despejado por la mañana con tendencia a cielo nublado parcial por la tarde ; cielo despejado por la noche con descenso de temperatura nocturna.
viernes, 08 de agosto
23ºC
6ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
CUTERVO - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
17ºC
9ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.
viernes, 08 de agosto
17ºC
9ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
ENCAÑADA - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
20ºC
2ºC
Cielo despejado por la mañana con tendencia a cielo nublado parcial por la tarde ; cielo despejado por la noche con heladas hacia la madrugada.
viernes, 08 de agosto
20ºC
0ºC
Heladas en las primeras horas de la mañana ; cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
GRANJA PORCÓN - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
19ºC
1ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde ; cielo despejado por la noche con heladas hacia la madrugada.
viernes, 08 de agosto
19ºC
-1ºC
Heladas por la mañana ; cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
JAEN - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
30ºC
15ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
viernes, 08 de agosto
30ºC
15ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
LLAMA - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
27ºC
12ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.
viernes, 08 de agosto
27ºC
12ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
SAN BENITO - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
28ºC
16ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
viernes, 08 de agosto
28ºC
15ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
SAN IGNACIO - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
25ºC
16ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
viernes, 08 de agosto
25ºC
16ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
SAN MIGUEL DE PALLAQUES - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
22ºC
9ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde ; cielo despejado por la noche con descenso de temperatura nocturna.
viernes, 08 de agosto
22ºC
8ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.