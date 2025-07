Ysabel Lonasco, reconocida abogada especializada en derecho migratorio en Estados Unidos, ha lanzado una contundente advertencia sobre el rumbo que está tomando la política migratoria en el país americano. En una entrevista con La República, Lonasco expresó su preocupación por el debilitamiento del debido proceso legal y la creciente deshumanización hacia los inmigrantes.

“Algo con lo que sí no estoy de acuerdo es con el corte del debido proceso, que lo veo cada vez más pequeño”, advirtió. Para ella, el equilibrio entre los poderes del Estado se está desmoronando. “Siento que le dan más poder al Ejecutivo”, señaló, cuestionando la actuación de la Corte Suprema.

La abogada recordó que la separación de poderes es uno de los pilares fundamentales de la democracia estadounidense, pero considera que esa estructura está siendo vulnerada. “Supuestamente, el Poder Judicial era el que nos tenía que dar el remedio y cortar ese tipo de problemas constitucionales”, señaló con frustración, en alusión a temas tan sensibles como las deportaciones exprés o el derecho a la ciudadanía por nacimiento. “¿Con quién vamos ahora?”, se preguntó, ante la falta de espacios institucionales que garanticen los derechos básicos de los migrantes.

Lonasco alerta sobre persecución ideológica y crisis humanitaria que enfrentan los inmigrantes latinos en Estados Unidos

Asimismo, mencionó también la mala situación del sistema migratorio en la actualidad. “Qué bueno fuera que la inmigración funcione de esa manera y que nos podamos poner de acuerdo en lo que es humano y lo que no es humano. La deshumanización del inmigrante es lo que estamos viendo en el día a día: con las noticias, con los posts de la Casa Blanca en las redes, con todo el mensaje que escuchamos, el mensaje es: ‘Tú no perteneces a este país’”, comentó.

Lonasco también se refirió a la reciente ola de despidos de jueces y funcionarios nombrados por administraciones anteriores, una señal que considera alarmante. “¿Qué mensaje me envía si despides a gente que no está de acuerdo con tus políticas migratorias?”, cuestionó.

A su juicio, esto representa una forma de persecución ideológica y un atentado contra la independencia del sistema judicial. “A mí, como abogada, me preocupa, como inmigrante me preocupa aún más”, añadió.

Pero más allá del ámbito legal, lo que más le duele a Lonasco es el cambio en la narrativa del inmigrante. “Ya no existe gente que viene a preguntar: Isabel, ¿cómo arreglo mi situación?”, relató. Ahora, muchas de las consultas que recibe son: “¿Cómo me voy sin que me detengan? ¿Cómo me voy y evito toda esta humillación que estoy pasando?”.

Para ella, esto refleja una verdadera crisis humanitaria. “Todo inmigrante, puede decir que el hecho de venir a otro país no es algo que se dice del día para el otro”, afirmó Lonasco.

Lonasco denuncia la normalización del racismo y la falta de una reforma migratoria en Estados Unidos desde hace 24 años

A pesar del escenario adverso, Lonasco no pierde la esperanza en ciertos sectores del sistema judicial. Mencionó el reciente fallo de un juez en California que prohibió a ICE realizar redadas en función del color de piel. “Y dentro de mí pensaba, ¿por qué tiene que haber un juez diciendo que no tienes que detener a alguien por su color de piel?”, reflexionó, cuestionando hasta qué punto se ha normalizado la discriminación racial dentro de la política migratoria estadounidense.

Finalmente, la abogada señaló el poco interés del Congreso por revertir la situación. “Hace 24 años que no hay una reforma inmigratoria”, recordó, citando la sección 245(i) como la última medida significativa.

Aunque existen propuestas como la llamada ‘ley de dignidad’ o beneficios puntuales para trabajadores agrícolas o del sector hotelero, la realidad es que “nada se aprueba”, lamentó. En su diagnóstico, la deshumanización no solo viene desde las leyes, sino también desde el lenguaje oficial y las redes sociales. “Nos tratan como cifras, no como personas”, sentenció.