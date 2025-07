ICE solicita a arrendadores datos privados de inquilinos inmigrantes para deportaciones sin orden judicial en EEUU

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos ha comenzado a solicitar a propietarios de viviendas información privada de sus inquilinos inmigrantes, como parte de una nueva estrategia para intensificar las deportaciones. La práctica ha generado preocupación legal, ya que se realiza sin orden judicial.

Entre los datos solicitados se incluyen contratos de alquiler, formularios de solicitud, identificaciones, direcciones de reenvío e información sobre otros residentes del arrendatario.

Dudas legales sobre la solicitud de datos privados de inquilinos inmigrantes por parte de ICE

De acuerdo con expertos legales y defensores de derechos civiles, los requisitos plantean dudas jurídicas, ya que no cuentan con una orden judicial que los respalde. Además, advierten que los propietarios que acaten estos requerimientos podrían estar infringiendo la Ley de Vivienda Justa, que prohíbe la discriminación por origen nacional.

"Que un propietario reciba un requerimiento no implica que sea legalmente válido", comentó Stacy Seicshnaydre, profesora de derecho en la Universidad de Tulane. Según The Associated Press, existe preocupación de que muchos arrendadores entreguen información a ICE sin avisar a sus inquilinos inmigrantes, lo que los podrían en riesgo ante las autoridades migratorias sin su conocimiento.

DHS defiende las solicitudes de ICE, pero abogados y arrendadores cuestionan su legalidad

La vocera del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, expresó que las solicitudes de ICE cuentan con respaldo legal, por lo que ignorarlas podría tener consecuencias legales. No obstante, abogados entrevistados por AP recomendaron a sus clientes no responder a las solicitudes si no hay una firma del juez.

“Si están buscando criminales, ¿por qué no acuden a documentos judiciales? ¿Por qué necesitan archivos de proveedores de vivienda?”, enfatizó Anthony Luna, director de Coastline Equity, empresa que administra más de 1.000 unidades residenciales en la zona de los Ángeles.

Además, Luna expresó que muchos propietarios de viviendas se sienten preocupados por recibir uno de los documentos que solicita información de los inquilinos inmigrantes. Sin embargo, la mayoría aseguró que no cumpliría.