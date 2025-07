Hombre es brutalmente golpeado por su vecino exrecluso tras evitar pelea en fiesta en La Molina

Un hombre recibió una brutal golpiza por su vecino y otros sujetos durante una fiesta celebrada en el distrito de La Molina. Según la víctima, intentó evitar una pelea, pero terminó siendo reducido por los individuos, quienes también atacaron a su madre de 68 años de edad.

Frente a la agresión, David y su madre, quienes decidieron no brindar sus identificaciones completas, interpusieron una denuncia contra uno de los atacantes. "El principal agresor es un vecino que acaba de salir de prisión", señaló el afectado a Buenos días Perú.

La Molina: hombre es brutalmente golpeado por su vecino exrecluso

David comenta que todo inició tras su intervención en defensa de un joven durante una celebración en la zona. "Fue una fiesta patronal, se aparece (...) y le agrede a un muchacho. Yo, por defender, le digo 'Qué pasa, abusivo'. Para qué le dije eso (…) viene con una persona violenta y me empieza a meter puñete", contó.

Seguidamente, la víctima refiere que los vecinos lograron separarlos, pero al poco tiempo el victimario retorna con refuerzos. "Regresa a los 10 minutos. (…) se pone de acuerdo con sus sobrinos. Ahí me empiezan a patear en el suelo. Yo estaba indefenso, sin pelear", dijo.

Cabe destacar que el individuo estuvo en la cárcel por el delito de tentativa de homicidio. Además, cuenta con un total de 9 denuncias por el mismo motivo, según declaraciones del perjudicado.

Madre de víctima también resultó agredida físicamente

Luego de la gresca, la madre del denunciante también acudió a la comisaría para sentar la denuncia. En el local, el victimario comenzó a vociferar algunas amenazas contra la mujer, según ella. "El muchacho me mandaba indirectas, gritando: 'Les voy a matar'", relató. "Ahora me da miedo de salir. No sé qué voy a hacer. Necesito garantías, pero todavía no he sacado", agregó.

Al poco tiempo de su detención, la mujer informó que fue liberado por las autoridades: "Habrá durado 2 horas y de ahí lo han sacado".

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 Opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 261 8793 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco) Ambulancias de EsSalud en Lima 117 Cuerpo General de Bomberos Voluntarios 116

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.