La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) ya cuenta con un nuevo 'Gusano Legendario'. Junior Román, estudiante de tercer ciclo de la Facultad de Educación, se llevó el preciado reconocimiento que la institución otorga dos veces al año durante el almuerzo especial por Fiestas Patrias y celebraciones en diciembre.

En este sentido, Junior relató que pasó una semana acampando a las afueras de la universidad, decidido a conseguir el título que tanto ansiaba. A pesar de que el clima no jugó a su favor, nada logró apagar su entusiasmo. Al final, confiesa, todo su esfuerzo se vio recompensado, no solo por la distinción, sino por el conjunto de vivencias que capturó junto a sus amigos.

Sanmarquino acampa una semana para convertirse en el 'Gusano Legendario'

Junior confesó que la motivación de este acontecimiento tuvo su origen el año pasado, durante el almuerzo especial que otorga la universidad por Navidad. "En diciembre me quedé picón, ya que quedé en segundo puesto", fueron sus palabras para este medio. Además, aseguró que, al haber culminado el ciclo de manera correcta, ya tenía tiempo para relajarse e intentar alcanzar un objetivo más: "Dije 'voy a intentarlo una vez más a ver si se me da'".

Aseguró que en la fecha mencionada también había acampado durante una semana, pero fue superado por Milagros, su predecesora en el reconocimiento; sin embargo, esta vez, la historia sería diferente. "El recibo de tickets empezaba a las 5:00 a.m., supuestamente, pero la gente ya se estaba despertando, así que tuve que levantarme más temprano para no quedarme atrás. Me levanté al rededor de las 4:00 a.m. Dormí poco tiempo, solo cinco horas", confesó.

Estudiante asegura que todo el esfuerzo tuvo su recompensa

El joven sanmarquino admitió que tuvo que luchar contra el clima que presenta la capital estos días, y que incluso se despertaba en medio de la noche debido al intenso frío de Lima. "Por las noches hacía bastante frío y por las tarde calor, ya que adentro de la carpa se siente el bochorno. Pasé muchas cosas".

Además, el ruido de los vehículos que pasaban por la autopista no lo dejaban conciliar el sueño por completo. "A veces el ruido de los carros en la madrugada no me dejaba dormir o me despertaba por el frio y luego tenía que volverme a dormir. Lo que hacía era abrigarme con mi frazada y a parte ponerme doble pantalón y doble polo, además de dormir con una casaca y mi gorrita. Creo que es parte de, pero al final valió la pena: me sorprendieron con muchos regalos y con un reconocimiento que estaba esperando hace bastante tiempo", contó emocionado.

¿Qué dijeron sus padres luego de que ganara como el 'Gusano Legendario'?

Junior indicó que, debido a todo lo que implicaba este esfuerzo, tuvo que pedir permiso a sus padres. Su mamá, por un lado, lo apoyó facilitándole abrigos y frazadas, y aunque su padre en un inicio no estaba , terminó por darse cuenta de cuanto significaba esto para él.

"Mi mamá me ayudó bastante, llevándome cosas para abrigarme: me llevaba las frazadas. Mi papá, por otro lado, si estaba un poco en contra, decía que iba a pasar frío y en dónde iba a comer. Además, de decir que estaba acampando una semana y corriendo peligros solo por un plato de comida. Al final, se dio cuenta de que no solo era un plato de comida, sino también una vivencia completa que tendrían que experimentar en carne propia para poderlo explicar", acotó.

En este sentido, indicó sentirse satisfecho consigo mismo debido a que "por fin me pude quitar la espinita de no haber sido el gusano legendario en diciembre", y que "esto es más que un reconocimiento que me otorgó la universidad". Sin embargo, admitió que lo que más se lleva de todo esto es la experiencia: "Lo que más valoro es todo lo que he vivido esta semana, sea el frío, haber ido al comedor, pasar tiempo con mis amigos, estar leyendo por ahí en la universidad. Pasar una semana entera así fue una experiencia super emocionante, genial y relajada. Fueron unas merecidas vacaciones después de culminar el ciclo. Me siento bastante bien".

