Bloqueos de mineros en Arequipa dejaron pérdidas de 3 millones de soles en leche, según ganaderos

Voceros de algunos gremios ganaderos pidieron que los mineros artesanales dejen de bloquear vías y opten por el diálogo, ya que alrededor de 1.950 familias de ganaderos lecheros en Arequipa y más de 5.000 en el sur del país han sido afectadas durante el último jueves y viernes por las protestas y bloqueos, perdiendo aproximadamente 3 millones de soles en esos dos días.

“Los mineros tienen derecho a reclamar, pero también los ciudadanos tienen derecho a transitar libremente por la carretera. Invocar al sector minero, no les puedo dar un título de ilegal o artesanal; son peruanos también, pero que respeten el libre tránsito”, expresó Gianni Simoni Rosas vocero de la Asociación Nacional de Ganaderos Lecheros del Perú (AGALEP) en Arequipa,

Los voceros de los ganaderos lecheros de Arequipa desconocen qué hacer, si de pronto las huelgas se reavivan y, con esto, los bloqueos. Lo único que saben es que sus productos se malograrán y tendrán que bajar los precios o regalarlos. Existen ganaderos que producen 100 litros de leche, otros 1.000 0 2.000, y no puede transportar su producción al mercado debido a los bloqueos.

Teniendo en cuenta que en Arequipa se producen 700 mil litros de leche al día y a nivel macroregional 1 millón y medio, y que el 90 % de estos y otros productos, como mantequilla, leche, pollo, etc., se transportan a la ciudad de Lima, se ha observado que muchos de estos productos se deterioran al no poder pasar por las vías. Además, Gianni Simoni, precisó que algunos animales, como las aves, no resisten el frio ni el calor, y en los bloqueos mueren, especialmente las aves. Esto ha generado que los productores tengan miedo a los bloqueos.

Ganaderos denuncian indiferencia por parte de sus autoridades

De otro lado, el vocero de los ganaderos lecheros indica que han tratado de solicitar apoyo a la gerencia regional de Producción de Arequipa en los momentos más críticos, pero no han recibido respuestas.

“Tratamos de articular con la gerencia de Producción, pero no obtenemos ninguna respuesta. Sabemos que este problema también debe ser solucionado por las autoridades regionales. Sin embargo, no recibimos ningún tipo de respuesta”, finalizó Gianni Simoni Rosas, vocero de la Asociación Nacional de Ganaderos Lecheros del Perú (AGALEP) en Arequipa.