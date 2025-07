Periodista de Huaraz es amenazada de muerte tras informar irregularidades en obras públicas

En lo que va del 2025, se han registrado más de 150 ataques a periodistas y medios de comunicación en el país. Esta vez, la víctima fue Gudelia Gálvez Tafur, directora del medio Huaraznoticias.com, quien recibió un mensaje con una amenaza de muerte a través de WhatsApp el viernes 4 de julio, luego de informar sobre presuntas irregularidades en obras ejecutadas por entidades públicas en Huaraz.

Ante esta situación, la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) exigió que se inicie una investigación rápida, ya que en lo que va del 2025 ya se han registrado dos asesinatos de comunicadores en el país.

Amenazan de muerte a periodista de Huaraz

Desde el viernes 4 hasta el día de ayer en la noche, Gálvez recibió amenazas dirigidas a ella y su familia, donde le reclamaban por “molestar su obra en Huaraz”.

En uno de los mensajes se leía: "Mira, ya que no contestas, voy a ser claro contigo... estás que maleteas a mi obra en Huaraz. Una más y mueres." Además, ayer en la noche le enviaron un video que mostraba armas y granadas.

La periodista indicó a La República que el viernes se encontraba indispuesta de salud, por lo que decidió apagar su celular para descansar. Al día siguiente, al revisar sus mensajes desde su computadora, se dio cuenta de las amenazas.

A pesar de la gravedad del caso, cuando se presentó a la sede de la Depincri junto a su abogado para denunciar los hechos, los agentes, según señala, se negaron a recibir la denuncia argumentando que “no era un hecho consumado” y que su función era únicamente de orientación.

“Entregamos las evidencias a los policías y, después de varias horas, no nos daban ninguna respuesta. Nos dijeron que no iban a recibir la denuncia porque no se había consumado ningún hecho, pero mi abogado insistió en que queríamos formalizar la denuncia”, contó.

Gálvez mencionó que los policías solo querían levantar un acta de orientación, pero su abogado se negó a firmarla. “Después de eso, el panorama cambió, porque nos pidieron que nos identifiquemos para un control. No entendí por qué. Nosotros no hicimos nada malo, solo queríamos denunciar una amenaza. Aun así, no nos quisieron recibir”.

Luego de esta situación, Gálvez se acercó a la Fiscalía de Derechos Humanos para solicitar que se tome su caso. Según indicó, la misma fiscal le confirmó que la Policía debió haber recibido su denuncia.

Actualmente, la periodista está pidiendo medidas de protección, pero hasta el momento no se le ha brindado ninguna respuesta oficial. “Yo prácticamente he suplicado a la Policía que me den protección. Pero dijeron que no hay policías, no hay unidades móviles, no tienen combustible”, declaró.