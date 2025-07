Saúl Ancco es un joven originario de Abancay que decidió mudarse a Lima con el objetivo de ingresar a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Aunque inicialmente su meta era estudiar Ingeniería Civil, logró conseguir una vacante para la carrera de Ingeniería Económica. En una entrevista para el canal de YouTube del científico Modesto Montoya, el estudiante indicó que conseguir su ingreso a esta casa de estudios del Perú no fue nada fácil e implicó dejar su especialidad en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

Según explicó el Saúl, debido a la pandemia y al retraso del examen de admisión de la UNI, se enfocó en explorar otras áreas, consiguiendo una vacante en la carrera de Derecho en la PUCP. Sin embargo, meses después, lo abandonó para ingresar a la casa de estudios nacional. ¿Cuál fue el motivo?

¿Por qué Saúl dejó su carrera en la PUCP para postular a la UNI?

En la entrevista, el joven comentó que una de las razones que lo llevó a dejar la carrera de Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) era que no sentía pasión por estudiar dicha especialidad, a pesar de que disfruta participar en debates académicos y siempre se sintió atraído por temas relacionados con la ciencia. Además, explicó que le jugó en contra el haber anunciado a sus conocidos que ingresaría a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) para estudiar Ingeniería Civil.

"Me gustaba comunicarme con las personas, participar en debates, charlas y entrevistar. Por ello, decidí estudiar Derecho y me inscribí en la carrera en la Universidad Católica. Sin embargo, cuando me di cuenta de que había anunciado a todos que ingresaría a la universidad para estudiar Ingeniería Civil, me sentí mal, no me sentía tan bien en la Católica", comentó el joven alumno de la UNI.

Así, en agosto de 2022 volvió a rendir el examen de admisión y esta vez logró su ansiada vacante a la carrera de Ingeniería Económica.

¿Cómo fue sus primeros ciclos en la UNI?

El joven mencionó que inicialmente tenía temor sobre cómo se desarrollarían las clases en la UNI, ya que siempre había escuchado comparaciones entre las universidades nacionales y las privadas. Sin embargo, tras sus primeras experiencias, señaló que existen varias ventajas de cursar en una casa de estudios pública, como el no tener que pagar mensualidad.

"Mis expectativas han ido mejorando cada vez más, tenía cierto temor de ingresar a la universidad, preocupado por si no sería tan buena como las privadas, especialmente en temas de infraestructura y aulas virtuales. Sin embargo, una vez dentro, te das cuenta de que existen ciertos lugares muy modernos. (...). Realmente, no hay mucho que envidiar a las universidades privadas. Más bien, aquí, no pagamos una mensualidad, y en cuanto calidad-precio, la UNI es mejor que cualquier universidad", indicó.