¿El sábado 28 de junio es feriado nacional o día no laborable? Revisa lo que dice El Peruano

El 29 de junio se celebra el Día de San Pedro y San Pablo, lo cual constituye un feriado en Perú. Debido a ello, muchos ciudadanos se cuestionan si el día 28 de junio también será un día libre, lo que les permitiría disfrutar de un descanso más prolongado. Para esclarecer esta duda, es necesario revisar las disposiciones legales correspondientes.

En Perú, los feriados son establecidos en función de su relevancia histórica o cultural, y su objetivo es ofrecer un respeto tanto a los trabajadores como a los empleadores. Sin embargo, no todos los días que podrían parecer adecuados para descansar son oficialmente reconocidos como feriados. En este contexto, es importante aclarar que el 28 de junio no es un feriado ni un día no laborable.

¿El sábado 28 de junio es feriado o día no laborable?

De acuerdo con el calendario oficial de El Peruano, durante el mes de junio se celebrarán dos feriados nacionales. El primero que conmemoró el sábado 7 de junio, en memoria de la Batalla de Arica y el Día de la Bandera. El segundo está por celebrarse el domingo 29 de junio, en honor a San Pedro y San Pablo. Ambos días son considerados no laborables de manera obligatoria, tanto en el sector público como en el privado.

No obstante, dependerá de la empresa en el caso del sector privado, así como de la remuneración correspondiente. La duda sobre el 28 de junio puede surgir debido a su cercanía con el feriado del 29 de junio. Sin embargo, es importante precisar que la legislación peruana no reconoce el 28 de junio como día de descanso, por lo que las labores deben realizarse con normalidad.

Lista oficial de feriados nacionales y días no laborables aprobados por el Gobierno peruano que restan para el 2025

Miércoles 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú

Lunes 28 de julio: Fiestas Patrias

Martes 29 de julio: Fiestas Patrias

Miércoles 6 de agosto: Batalla de Junín

Sábado 30 de agosto: Santa Rosa de Lima

Miércoles 8 de octubre: Combate de Angamos

Sábado 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Martes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho

Jueves 25 de diciembre: Navidad

Viernes 26 de diciembre: Día no laborable para el sector público

Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Viernes 2 de enero: Día no laborable para el sector público

¿Qué diferencia hay entre un feriado y un día no laborable?

Un feriado es una fecha establecida por ley o reglamento en el cual la mayoría de los trabajadores no tienen obligación de laborar. Este tipo de jornada suele estar vinculado a eventos históricos, religiosos o culturales, y durante los feriados, las empresas e instituciones pueden suspender sus operaciones, aunque en sectores como salud y seguridad continúan funcionando. En estos días, el descanso es obligatorio.

Por otro lado, un día no laborable, aquel en el que no se trabaja, pero no existe una obligación legal que exija a los empleadores otorgar descanso. Las empresas tienen la facultad de decidir si permiten o no este día libre, sin estar obligadas a ofrecer una compensación económica adicional, como ocurre en los feriados. Este tipo de jornadas se establece generalmente para facilitar la organización de eventos o actividades sin alterar significa mente el calendario laboral, según el diario El Peruano.

