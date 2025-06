"¡No queremos más volcaduras y fallecidos!", comunidades campesinas en Arequipa exigen mantenimiento de carretera

Pobladores anunciaron el bloqueo de la vía en caso de no recibir soluciones. | Fuente: Mirelia Vásquez / La República. | Créditos: Mirelia Vásquez / La República.

Pobladores de distintas comunidades campesinas de los anexos de la provincia de Castilla, en Arequipa, protestaron la mañana de este lunes 23 de junio para expresar su malestar por el estado de la carretera AR 106, que conecta con la vía parte alta de Orcopampa, en Caylloma. Ellos denuncian que la vía se encuentra en "pésimas" condiciones y temen que haya más accidentes y volcaduras.

Ambulancias, buses interprovinciales, camiones, minivans, entre otros vehículos pasan por dicha carretera que presenta grietas, huecos pronunciados, entre otros daños.

“Por ejemplo viajando aquí a Arequipa para hacer el plantón, demoramos en llegar muchas horas por la trocha. Las ambulancias pasan con gran dificultad, ya se han reportado accidentes, ya hubo fallecidos ¡No queremos más! ”, expresaron los voceros desde exteriores del Gobierno Regional hasta donde llegaron para hacer sentir su reclamo.

Los comuneros cuentan que fueron testigos de que los vehículos pesados de la minera Buenaventura dañaron con el tiempo la carretera cerca a las comunidades de Orcopampa, Chilcaymarca, Tintaymarca, Andagua, Chachas y varias más. No obstante, expresan que lo que más dañó a esta fue la dejadez del gobernador Arequipeño, Rohel Sánchez.

Bloquearían vía

Los pobladores adelantaron que de no ser escuchados realizarán una protesta y posible bloqueo en la vía AR 106, exactamente por donde pasan los vehículos pesados de la minera.

“La minera daña la vía con sus carros que transportan minerales como el oro. No quiere reparar los huecos, dice que no es su competencia porque pagan impuestos al Gobierno de Arequipa, pero el gobernador no nos escucha”, indicó David Condorcabuana, alcalde de la Municipalidad del Centro Poblado de Tolconi.

"Mala gestión"

De acuerdo con los dirigentes de las comunidades, en un principio hubo un presupuesto de 11 millones de soles, pero fueron devueltos 9 mil al Gobierno Regional de Arequipa.

“El Gobierno Regional contrató a una empresa que no ejecutó bien la obra de mantenimiento de la carretera, fue una empresa sin garantía. La molestia ahora es esta, habiendo presupuesto, devuelven el dinero (…) pedimos para este año y solo hay 5 millones que no alcanzará para nada”, subrayó Ciro Pinto, vocero de Orcopampa

Altercados con la policía

La Unidad de Servicios Especiales (USE) de la Policía Nacional del Perú (PNP) desplazó de la puerta del Gobierno Regional a algunos comuneros con el uso de la fuerza, lo que generó rechazo e indignación entre todos los manifestantes.