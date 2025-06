Desde Israel, la ciudadana Betty Yaker clama por auxilio al gobierno peruano ante el riesgo en el que se encuentra debido al actual conflicto bélico en el que se encuentra dicho país con Irán. Ella asegura que, pese a que Israel repele los misiles que caen en su territorio, no todos llegan a ser interceptados y terminan impactando en zonas cercanas a Ramla, en donde Yaker se encuentra refugiada.

"Hay escaladas y ataques, estoy muy nerviosa porque sonó la alarma general y tuvimos que correr hacia el refugio. Vivo al igual que todos en pánico, cada vez que suena la alarma tenemos minutos escasos para llegar a un refugio y permanecemos ahí con mucho miedo mientras escuchamos los misiles que son interceptados por la cúpula de acero israelí, pero hay otros que caen porque no fueron interceptados", sostuvo la ciudadana entre lágrimas en Ampliación de Noticias.

Ciudadana peruana suplica para ser evacuada de Israel

De acuerdo con el testimonio de Betty Yaker, una ciudadana peruana-israelí, los ataques en el país del Medio Oriente son constantes y que cada vez que la alarma suena, todos los ciudadanos tienen escasos minutos para refugiarse, pues de lo contrario estarían en grave riesgo por los misiles que impactan en la zona. Pese a que la cúpula de Israel repele alguno de los ataques, no todos los misiles son interceptados, según precisó la Yaker.

"Por favor, solicito al Perú que no nos dejen abandonados a nuestra suerte en plena guerra. Envíen aviones de la Fuerza Aérea para salvarnos así como están haciendo en otros países con sus compatriotas. La embajada ha cerrado hasta el 26 de junio en Israel. Solo contesta un señor que no resuelve nada. Por favor, sálvennos", aseguró la ciudadana.

No pueden movilizarse sin resguardo

Betty Yaker precisó que es sumamente complicado movilizarse hacia otra zona, pues es necesario que lo hagan en grupo y resguardados. El peligro que sienten los ciudadanos es diario en Israel. Por ello, claman por ayuda para ser evacuados lo más pronto posible ante la imposibilidad de trasladarse a un país vecino.

"No, tiene que ser un grupo que nos lleve seguro. Uno no sabe que me puede pasar en Egipto o en Jordania. No es cuestión de ir, caminar y salir", precisó. "Yo estoy en Ramla, es la parte central donde hay muchos peruanos, pero el aeropuerto cerró. No hay manera de salir. Si el gobierno no está en condiciones de ayudarnos que coordine con otros países para evacuarnos", puntualizó.

