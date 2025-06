Continúa la búsqueda de los montañistas desaparecidos en el nevado Artesonraju en Huaraz. Se trata de los peruanos Hommer Pretel Alonzo (34), Jesús Picón Huerta (31) y del brasileño Edson Vandeira Costa (36), quienes eran estudiantes del Centro de Estudios de Alta Montaña (CEAM). Durante las labores de búsqueda, los familiares del extranjero perdido informaron que el dron no está en la mochila que fue encontrada en el lugar. Ellos piden investigar acerca de la desaparición de este objeto.

Según la información brindada, cuatro estudiantes iniciaron el ascenso al nevado, pero uno de ellos se retiró por motivos laborales. Al regresar a Caraz y notar que sus compañeros no habían vuelto, dio aviso a la Asociación de Guías de Montaña del Perú (AGMP). En el lugar encontraron algunas pertenencias, entre ellas la mochila y el dron del ciudadano brasileño desaparecido. El joven que no continuó con la expedición, Jean Marco, afirmó que dejó el dron en la Casa de Guías de Huaraz; sin embargo, el personal del lugar aseguró que no han recibido ningún equipo.

Dron clave para encontrar a montañistas perdidos en nevado Artesonraju desaparece

Los familiares de los montañistas desaparecidos en el nevado Artesonraju denunciaron que la Casa de Guías de Huaraz aseguró contar con un video donde se registraría la recepción de los objetos entregados por Jean Marco, el joven que no continuó con la expedición. Sin embargo, dicho material audiovisual aún no ha sido presentado.

“Esperamos que la investigación siga su curso, ya que los chicos continúan desaparecidos, y que se aclare este tema”, declaró uno de los familiares.

Como parte de sus reclamos, los familiares mostraron una fotografía en la que Edson Pretel sostiene el dron, mientras Jesús Picón Huerta aparece sentado sobre la nieve. La madre de Edson Vandeira Costa, otro de los jóvenes desaparecidos, exigió explicaciones sobre el paradero del equipo, debido a que podría contener grabaciones que sirvan para esclarecer lo ocurrido.

Por su parte, Beto Pinto, presidente de la Asociación de Guías de Montaña del Perú (AGMP), negó haber recibido el dron. “En ningún momento se me entregó un dron y tampoco he firmado un documento que registre esa entrega. Me pareció extraño que ellos ya hayan venido con todo el equipamiento”, afirmó.

Familiares de estudiantes desaparecidos iniciarán búsqueda privada

Mediante un comunicado oficial, Yino Angel, hermano del montañista desaparecido Hommer Pretel, anunció el inicio de una búsqueda privada para localizar a su familiar, extraviado en el nevado Artesonraju, en la región Áncash. La decisión se tomó tras coordinar con los familiares de Homer Efraín y Jesús Manuel Picón Huerta, así como con un equipo técnico de guías de alta montaña.

“El clima ha mejorado y ya se han identificado los posibles puntos del accidente, por lo que emprendemos esta quinta búsqueda de nuestros familiares desaparecidos, Jesús Manuel Picón Huerta y Edson Vandeira Acosta”, señala el comunicado, también firmado por Estefani Victoria Picón Huerta, hermana de uno de los montañistas. Los familiares confían en que esta nueva expedición permita obtener información clave para esclarecer lo ocurrido.

Yino Angel agregó que solicitó apoyo a la Policía Nacional del Perú mediante un oficio formal. Sin embargo, los agentes le respondieron que no podían realizar dicho trámite, lo que ha generado preocupación entre los familiares ante la falta de respaldo institucional.