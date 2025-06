Los comerciantes de Chosica denunciaron haber sido agredidos por parte de fiscalizadores de la Municipalidad del distrito. Según su testimonio, uno de los vendedores fue detenido por los agentes y golpeado tras intentar escapar. En otro momento, captaron cómo una mujer fue empujada por el personal municipal y cómo los fiscalizadores se llevaron varios maniquíes de los puestos de venta.

Los negociantes exigen diálogo con la Municipalidad de Chosica para continuar con sus labores. Ellos reconocen que está prohibido ocupar las vías públicas, pero piden una solución. "Tengo mi edad y no estoy para que me traten así en mi trabajo. Solo quiero dialogar y que me devuelvan mis cosas, porque de eso dependo", declaró una comerciante.

Denuncian agresión de fiscalizadores en Chosica

En el malecón 28 de Julio, en Chosica, se registraron nuevos enfrentamientos entre agentes municipales y comerciantes informales. Un video difundido en redes sociales muestra a un trabajador de Fiscalización de la Municipalidad de Chosica que sujeta del cuello a una persona y la golpea con violencia contra el suelo.

Según denunciaron los comerciantes ambulantes, los agentes utilizaron fuerza excesiva durante el operativo de desalojo. Por su parte, miembros del serenazgo reportaron que algunos vendedores los atacaron con palos y que uno de sus compañeros sufrió la mutilación parcial de una oreja.

Municipalidad de Chosica: alcalde justifica acción de personal de fiscalizador

El alcalde de Chosica, Oswaldo Vargas, se pronunció sobre lo ocurrido y defendió el accionar del personal municipal: “Nosotros no vamos a la violencia. Lo que sí hacemos es la reducción, porque hay un tipo de enfrentamiento por parte del comercio informal”, declaró.

Vecinos de la zona manifestaron su preocupación por el incremento de la violencia y exigieron que se priorice el diálogo para restablecer la tranquilidad en el distrito.

Canal de ayuda

