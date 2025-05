La muerte de Andreina Farías, una joven madre venezolana, ha dejado en incertidumbre a los vecinos de San Bartolo. El caso, que incluye a dos técnicos de la empresa telefónica Claro, continúa en investigación, pues hasta la fecha los acusados en este hecho siguen no ubicados. Los familiares y amigos de Andreina exigen justicia tras este incidente.

Al respecto, una amiga de la víctima, quien prefirió no revelar su identidad, reveló lo que sucedió aquel miércoles 14 de mayo cuando los técnicos de internet llegaron a la casa de la víctima alrededor de 11 a.m. y se retiraron casi a las 11 p. m. Por su parte, la empresa Claro informó que "los hechos que dieron lugar a este trágico desenlace ocurrieron fuera del marco del servicio de instalación, en un entorno de carácter privado".

Asesinato de Andreina Farías: el testimonio clave de una testigo

Las cámaras de seguridad captaron el ingreso de dos técnicos de telefonía pertenecientes a PC Telecom y suscritos de a Claro, quienes son sindicados como los autores del asesinato de Andreina Farías. De acuerdo a las imágenes, luego de más de 10 horas se evidenció a la víctima fuera de su hogar increpando a ambos sujetos, quienes intentaban abandonar el lugar de los hechos a bordo del vehículo con el cual se trasladan para realizar instalaciones.

Pese a que aún se encuentra en investigación lo que sucedió dentro del hogar de Andreina Farías, una de sus amigas y testigo clave reveló lo que habría pasado aquel día, ya que ella contó que estuvo junto a la víctima horas antes del trágico desenlace. "Yo la conozco bien, para que reaccione de esa manera es porque algo le hicieron. Ella no es así", sostuvo en referencia a los reclamos de Andreina Farías contra los técnicos durante la noche del pasado miércoles 14 de mayo.

"Había una de ellos que estaba como que en otro lado (presuntamente bajo los efectos del alcohol). Con la otra persona no tuve mucha habla, pero sí sé quién es la persona. Si tú me los pones frente mío, yo voy a reconocer quiénes son (...) Cerca a las 9 p. m. me llamó diciéndome que estaba con dos amigos en su casa y que me arrimara. Yo le dije que normal, pero solo podía un ratito. Hasta 9:30 p. m. puedo estar, tenía cosas que hacer. Yo le vi la cara a los tipos, sé quiénes son", acotó en Reporte Semanal.

"En una de esas ellos salen a comprar licor. Yo me quedo con ella (Andreina) y le dije que no me sentía cómoda y que me quería ir. Como te comento, ya sabía el nombre (del técnico). Cuando quedamos solas le digo '¿Y si nos vamos a mi cuarto? porque no me siento cómoda y tengo un mal presentimiento'", finalizó la amiga cercana a la víctima.

Comunidad migrante de Venezuela exige justicia tras el feminicidio

"La comunidad migrante y refugiada expresa su profundo pesar y condenamos el feminicidio de Andreina Farías (...) Hacemos un llamado urgente al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y a las autoridades competentes para que actúen de forma inmediata en la detención de los responsables de este crimen, y garanticen el proceso de repatriación del cuerpo hacia Venezuela", se lee en el comunicado.

Las autoridades han identificado a los presuntos responsables del asesinato de Andreina Farías. Se trata de Jean Carlos Montero Huaylinos y Rubén Darío Cueva Velásquez, quienes enfrentan una orden de detención preliminar emitida por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Lurín. Cabe destacar que ambos individuos tienen antecedentes policiales, lo que agrava su situación legal en este caso de feminicidio.

Comunicados de Claro tras el asesinato

Claro emitió un comunicado oficial en el que se pronunció sobre el trágico asesinato de Andreina, quien perdió la vida tras ser atropellada por empleados de la compañía. "Con profundo pesar, lamentamos el fallecimiento de la ciudadana M.A.F.T. ocurrido la noche del 14 de mayo en el distrito de San Bartolo. Desde Claro Perú, expresamos nuestras más sinceras condolencias a su hija, familiares y personas cercanas", manifestaron.

"Apenas tomamos conocimiento del hecho, activamos de inmediato nuestros protocolos internos y solicitamos formalmente los descargos a la empresa contratista PC Telecom S.A.C., responsable de la operación técnica en esa zona. Les hemos requerido un informe detallado de los hechos y del personal involucrado, así como, la documentación de sustento", agregó Claro.

